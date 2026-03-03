Raio-X do Sousa: adversário do Santa Cruz na segunda fase da Copa do Brasil

Jogadores do Sousa (Divulgação/Sousa)

Olho no Dinossauro. O Santa Cruz enfrenta o Sousa-PB nesta quinta-feira (5), às 21h30, na Arena Pernambuco. Em jogo único, o confronto promete equilíbrio e exige atenção máxima do Tricolor do Arruda. Além da importância esportiva, a partida também tem peso financeiro: quem avançar de fase garante uma premiação de R$ 950 mil.

Ryan Reynolds no Santa Cruz? Especulação movimenta internet; entenda

Quanto ganhará o Santa Cruz caso avance para a terceira fase da Copa do Brasil? Veja também:

O Sousa atravessa um período de destaque no cenário paraibano. Bicampeão estadual, o Dinossauro encerrou a primeira fase do Campeonato Paraibano na terceira posição, somando 15 pontos em nove partidas, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas. A campanha assegurou ao clube sua sétima semifinal consecutiva na competição.

Mesmo com a sequência positiva, o Dino começou em desvantagem na disputa por vaga na final após ser derrotado por 1 a 0 pelo Campinense no confronto de ida. A necessidade de buscar a recuperação fora de casa pode impactar a estratégia para o duelo diante do Tricolor.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Atletas conhecidos da torcida coral

Entre os destaques do grupo está o atacante BamBam, referência no setor ofensivo. O jogador ja marcou gol no Santa Cruz neste ano, quando vestia a camisa do Decisão. Também integram o elenco o goleiro Moisés Freitas e os laterais Gilmar e Iranilson, jogadores que já passaram pelo Santa Cruz e atualmente ocupam posição de destaque no time paraibano.



Comandante

À frente do Sousa está Alessandro Telles, de 56 anos. Ex-jogador, ele iniciou a trajetória fora das quatro linhas como auxiliar técnico no Caxias. Na função, passou por clubes como Juventude, Coritiba e Vila Nova, além de integrar a comissão técnica de Antônio Carlos Zago no Juventude.

Como treinador principal, Telles comandou equipes como Grêmio, Internacional de Santa Maria e São Luiz. No Guarany, participou da campanha que garantiu o acesso à elite do futebol gaúcho. O principal feito da carreira veio em 2024, quando conquistou a Recopa Gaúcha pelo São Luiz, superando o Grêmio na decisão.

Temporada movimentada

Além do Campeonato Paraibano e da Copa do Brasil, o Sousa ainda terá compromissos pela Série D e pela Copa do Nordeste. A sequência intensa de jogos pode representar desgaste, mas também mantém o elenco em constante ritmo competitivo.

Histórico do confronto

O retrospecto é favorável ao Tricolor do Arruda. No último encontro entre as equipes, pela Série D, o Santa Cruz venceu as duas partidas — 1 a 0 fora de casa e 2 a 0 no Arruda. No total, em quatro confrontos oficiais, são três vitórias tricolores contra apenas uma do Sousa.

Para a torcida coral, o cenário exige atenção: apesar do favoritismo no histórico, o adversário vive boa fase no âmbito estadual e chega motivado para tentar surpreender fora de casa.

