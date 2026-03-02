Ryan Reynolds no Santa Cruz? Especulação movimenta internet; entenda

Ryan Reynolds, ator e empresário canadense (CHARLY TRIBALLEAU / AFP e Divulgação/Santa Cruz)

Uma informação que movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (2) colocou o Santa Cruz no centro de uma especulação internacional. Segundo publicação do perfil Topskills Sports UK, o ator canadense Ryan Reynolds estaria interessado em adquirir ações do clube pernambucano.

A notícia rapidamente ganhou repercussão entre torcedores tricolores e também entre perfis dedicados ao futebol nas redes sociais, alimentando comentários e projeções sobre um possível investimento estrangeiro no Arruda. No entanto, apesar do burburinho virtual, a informação não procede.

Reynolds ficou conhecido mundialmente por interpretar o irreverente personagem Deadpool nos cinemas, mas nos últimos anos também tem chamado atenção fora das telas, especialmente no mundo do esporte.

???????? ????????????????????????????????????: Hollywood is heading to Brazil! Ryan Reynolds is close to an agreement to buy Brazilian Série D club Santa Cruz to replicate the “Wrexham effect.” ????????



This is not about purchasing a ready-made team. Reynolds sees Santa Cruz as the perfect story — a… pic.twitter.com/lAw3r8oP4H — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 1, 2026

Em 2021, o ator adquiriu o Wrexham A.F.C. por 2 milhões de libras (cerca de R$ 15 milhões na cotação da época), em parceria com o também ator Rob McElhenney. Desde então, o clube galês viveu uma ascensão meteórica, saindo da quinta divisão e alcançando a segunda divisão inglesa, em um projeto que ganhou visibilidade global.

Além do Wrexham, Reynolds também é um dos proprietários do Internacional de Bogotá (antigo La Equidad), possui participação minoritária no Club Necaxa e integra um grupo de investidores da Alpine F1 Team, equipe da Fórmula 1.

O histórico de investimentos esportivos do ator ajuda a explicar por que o rumor envolvendo o Santa Cruz encontrou força entre os torcedores. Ainda assim, até o momento, não há qualquer negociação ou tratativa em andamento envolvendo o clube coral e o astro de Hollywood.