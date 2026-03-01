Em jogo recheado de emoção, Sport e Náutico ficam no empate na partida de ida da final do Pernambucano

Os rivais empataram por 3 a 3 em Clássico dos Clássicos disputado neste domingo (1º), na Ilha do Retiro

Partida entre Sport x Náutico na Ilha do Retiro (Sandy James / DP Foto)

Tudo igual nos primeiros 90 minutos da decisão. Neste domingo (1º), Sport e Náutico ficaram no empate por 3 a 3 na partida de ida da final do Campeonato Pernambucano, disputada na Ilha do Retiro.

O Timbu saiu na frente da decisão com gol de Paulo Sérgio, de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Iury Castilho empatou para o Leão da Ilha. Na segunda etapa, Benevenuto fez gol contra e colocou os alvirrubros novamente na frente, ficando a cargo de Iury Castilho empatar novamente o jogo e marcar o seu segundo gol no clássico. Nos acréscimos, Yago Felipe virou o jogo para o Sport, com o Náutico empatando novamente com o zagueiro Wanderson.

A partida de volta da grande final do Estadual acontece no próximo domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos. O Leão da Ilha tenta o tetracampeonato consecutivo e o 46º título na história. O Náutico tenta interromper a sequência do rival e conquistar o seu 25º título estadual.

O jogo

O Sport veio para o duelo apostando em mudanças importantes no time titular, enquanto o Náutico trouxe a manutenção da base que vem atuando no Campeonato Pernambucano.

Com menos de um minuto de clássico, Paulo Sérgio já desperdiçou chance concreta de gol pelos alvirrubros. Em bola longa da defesa, o centroavante saiu na cara do gol e finalizou em cima do goleiro Thiago Couto.

O primeiro tempo seguiu em equilíbrio no protagonismo da partida, porém o Timbu foi mais perigoso quando construiu as ações ofensivas. Com 12 minutos, foi a vez de Vinícius também sair em ótima condição dentro da área e parar na defesa do arqueiro rubro-negro.

O bom começo de jogo alvirrubro deu resultado. Com 19 minutos , Vinícius achou Arnaldo dentro da área, que foi derrubado por Iury Castilho e o árbitro assinalou o pênalti na Ilha do Retiro. Na cobrança, Paulo Sérgio bateu forte e deslocou o goleiro rubro-negro para abrir o placar na decisão.

O Sport respondeu ao domínio do Timbu e passou a ter um maior volume ofensivo durante o primeiro tempo, criando boas chances de gol com Felipinho e Zé Roberto. O Náutico, por sua vez, não deixou de chegar ao gol leonino, aproveitando as fragilidades defensivas, e seguiu dando trabalho ao goleiro Thiago Couto.

No apagar das luzes do primeiro tempo, o Sport buscou o empate na decisão. Em bola longa vinda de Thiago Couto, Felipinho aproveitou cochilo defensivo e saiu na cara do gol. Na finalização, o lateral parou em Muriel, mas Iury Castilho aproveitou o rebote e deixou tudo igual na Ilha do Retiro.

Segundo tempo

O Leão da Ilha voltou para a segunda etapa com uma nova postura no ataque. Já com três minutos de jogo, Iury Castilho apareceu livre na segunda trave para cabecear, obrigando importante defesa de Muriel.

O Timbu foi imediato na resposta e não deixou o clube rubro-negro mandar na partida. Ainda na marca dos oito minutos, o Náutico criou boa trama ofensiva, em jogada que terminou com o zagueiro Marcelo Benevenuto desviando contra o próprio gol e fazendo os visitantes voltarem a frente no placar.

O jogos seguiu movimentado e o Sport buscou novamente o empate na Ilha do Retiro. Em grande passe em profundidade de Barletta, Iury Castilho bateu cruzado com categoria e não deu chances de defesa para o arqueiro do Náutico. Com boas movimentações no ataque, Castilho foi efetivo e chegou ao seu segundo gol no clássico.

A sequência do segundo tempo foi marcada por um jogo aberto e com boas possibilidades de ambos os lados. Com alto volume de alterações, as duas equipes recuperaram o vigor físico e aumentaram a intensidade ofensiva.

Mais presente no campo de ataque na reta final de jogo, o Sport foi coroado já nos acréscimos da partida. Com 46 minutos, Gustavo Maia finalizou forte e parou na defesa de Muriel. No rebote, Yago Felipe bateu cruzado e colocou o Leão da Ilha em vantagem na decisão.



Nos últimos momentos de confronto, o Náutico construiu boa jogada ofensiva, que terminou com sobra de bola para Wanderson dentro da área. O zagueiro finalizou bem e empatou novamente o jogo na Ilha do Retiro.



Ficha do jogo

Sport: 3

Thiago Couto, Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Zé Lucas) e Marlon (Max); Barletta (Yago Felipe), Iury Castilho (Gustavo Coutinho) e Zé Roberto (Gustavo Maia). Técnico: Roger Silva.

Náutico: 3

Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô (Ramon Carvalho); Júnior Todinho (Juninho), Vinícius e Paulo Sérgio (Otusanya). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Gols: Paulo Sérgio (21’ / 1T), Iury Castilho (48’ / 1T e 19’ / 2T ), Marcelo Benevenuto contra (08’ / 2T), Yago Felipe (46' / 2T) e Wanderson (48' / 2T).

Cartões amarelos: Iury Castilho, Benevenuto (Sport); Paulo Sérgio, Ramon Carvalho (Náutico)

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Master-CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Luiz Cláudio Regazone (Master-RJ)

4ª Árbitra: Gleika Leika Oliveira Pinheiro (Fifa-PA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral (Fifa-SP)

AVAR: Lílian da Silva Fernandes Bruno (Master-SP)

Público: 24.605

Renda: R$1.257.260

