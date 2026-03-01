Roger Silva valoriza atuação do Sport, mas lamenta empate no fim: 'Ficamos tristes'

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

A primeira parte da decisão foi marcada por emoção até o último segundo. Diante disso, o técnico do Sport, Roger Silva, valorizou a atuação da equipe rubro-negra, mas lamentou os erros que resultaram no empate por 3 a 3 diante do Náutico, terminou com um gosto amargo para o Leão da Ilha, que sofreu o gol de igualdade no último lance do jogo

Em um clássico marcado por intensidade e alternâncias no placar, o treinador destacou o nível do confronto e a postura ofensiva das duas equipes. “É uma final para ser aplaudida. São duas equipes que se propõem a jogar e buscam vencer do primeiro ao último minuto”, afirmou.

Apesar do reconhecimento pela atuação, Roger não escondeu a frustração pelo resultado, especialmente pelo fato de o empate ter saído no último lance da partida. “Ficamos tristes de tomar um gol no último momento. Era uma bola que estava no nosso pé, uma situação que dava para controlar melhor”, declarou o comandante rubro-negro.

O treinador também analisou os erros cometidos ao longo do jogo e ressaltou que decisões são definidas em detalhes. “Tivemos falhas que não podem acontecer em uma final. São situações treinadas, encaixes que a gente trabalha durante a semana. Mas o futebol é assim, nem tudo dá para controlar”, explicou.



Mesmo com o sentimento de frustração, Roger Silva reforçou a confiança no grupo para o duelo decisivo. “Agora é valorizar o que foi feito de positivo, corrigir o que precisa melhorar e manter a confiança. Finais são decididas nos detalhes”, concluiu.

