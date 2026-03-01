'Um time que quer ser campeão não pode errar nesses detalhes', lamenta volante do Sport

Jogadores do Sport (Sandy James/DP Foto)

Uma lição no mundo do futebol é clara: detalhes mínimos podem decidir um título. O empate por 3 a 3 entre Sport e Náutico, na ida da final do Campeonato Pernambucano de 2026, na Ilha do Retiro, deixou o volante Yago Felipe frustrado. Para o jogador, o gol sofrido nos últimos segundos foi um alerta sobre a importância de cada detalhe em uma decisão.

“No primeiro tempo, não foi legal. A gente cedeu muito espaço para o Náutico. Eles tiveram várias oportunidades, mas não souberam aproveitar”, disse Yago Felipe. “Estávamos indo para o intervalo perdendo, aí o Thiago Couto achou uma bola excelente para o Felipinho, que marcou nosso gol. Aí a gente vai para o intervalo, sabendo da força que temos aqui na Ilha.”

O Sport voltou melhor no segundo tempo e conseguiu virar o placar para 3 a 2, mas, nos instantes finais, sofreu o gol de empate. “Quando você faz 3 a 2, numa final, faltando poucos segundos para acabar o jogo, tem que ter tranquilidade. Um time que quer ser campeão não pode errar nesses detalhes”, lamentou o jogador.

“Agora é corrigir os erros, focar nos detalhes e buscar a vitória no jogo de volta. A final continua aberta, mas sabemos da nossa força”, concluiu Yago Felipe, destacando a importância da concentração em momentos decisivos.

O resultado mantém a final totalmente em aberto, aumentando a pressão para o jogo de volta, que será disputado no próximo domingo (8), nos Aflitos, estádio do Náutico. Quem vencer será o campeão. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

