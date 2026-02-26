Calendário desafia o Sport entre Copa do Brasil e finais do Pernambucano: "Não é o ideal"

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

A maratona decisiva que o Sport terá pela frente promete testar não apenas o desempenho técnico, mas sobretudo o aspecto físico do elenco rubro-negro. Em um intervalo curto de tempo, o Leão entrará em campo por duas competições de peso, com finais estaduais e estreia nacional intercaladas no calendário.

O clube tentou, em conjunto com a Federação Pernambucana de Futebol, alterar a data de sua estreia na Copa do Brasil, contra a Desportiva Ferroviária. O pedido, no entanto, foi negado pela Confederação Brasileira de Futebol, sob a justificativa de falta de datas disponíveis no calendário.

A preocupação do Sport está diretamente ligada à sequência pesada de jogos. Além de pensar na Copa do Brasil, o Leão terá pela frente as duas partidas da final do Campeonato Pernambucano diante do Náutico. O duelo de ida acontece neste domingo (1º), na Ilha do Retiro, enquanto a volta está marcada para o domingo seguinte (8), nos Aflitos.

Entre as duas decisões estaduais, o Rubro-negro precisará mudar a chave rapidamente. A estreia na Copa do Brasil está marcada para a quinta-feira (5), às 19h, em jogo único válido pela segunda fase do torneio, ainda com local a ser confirmado pela CBF. Quem vencer avança; empate leva a decisão para os pênaltis.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Foco maior na final



Diante do cenário, o discurso dentro do elenco é de priorizar o primeiro passo da decisão estadual. O meia Yago Felipe deixou claro que, neste momento, toda a concentração está voltada para o clássico diante do Náutico.

“É impossível pensar em jogo de Copa do Brasil na semana que vem tendo uma final pela frente. Então, nosso foco, nosso objetivo e o nosso melhor estão pensando nesse primeiro jogo. A gente sabe da importância que é, principalmente o primeiro jogo, porque é na nossa casa, na Ilha, onde nós somos fortes. A semana que vem fica para depois. É importante também para o clube, para a torcida e para os atletas, mas eu tenho convicção de que nosso time está preparado e pensando exclusivamente na final contra o Náutico.”

A postura reflete o entendimento de que construir vantagem no primeiro confronto pode ser decisivo em uma série curta e de alta pressão.

Desafio físico e escolhas no elenco



O técnico Roger Silva reconhece que o calendário está longe do ideal, mas admite que a situação foge ao controle do clube. Para ele, o desafio passa por administrar desgaste, viagens e a necessidade de resultado imediato.

“Não é o ideal. Acho que a gente poderia estar fazendo esse primeiro jogo da Copa do Brasil nessa primeira semana. O ideal seria, de fato, termos a semana toda para trabalhar, seria um direito de igualdade. É uma coisa que a gente não consegue controlar. A gente sai daqui na terça-feira às 22h e volta sexta às 23h, então temos uma semana extremamente cansativa, sabendo que precisamos passar do primeiro jogo da Copa do Brasil.”



Roger também destacou o peso financeiro e esportivo da competição nacional, que exige atenção mesmo em meio à decisão estadual.

“É importante para o clube, porque precisa de receitas de vitórias para, daqui a pouco, ter mais confiança no trabalho. O caminho é fazer as melhores escolhas. Todo mundo tem trabalhado igual e estamos tentando ter 24 atletas no mesmo nível para não ter dúvidas nas trocas.”