Sport x Náutico: onde assistir, horário e escalações da final do Pernambucano

O duelo de ida do Clássico dos Clássicos decisivo acontece neste domingo (1º), na Ilha do Retiro

Zé Gabriel, volante do Sport, e Paulo Sérgio, centroavante do Náutico (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)

Dia de decisão! O domingo (1º) será de Clássico dos Clássicos pelo primeiro jogo das finais do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 18h, na Ilha do Retiro, para o duelo entre Sport e Náutico, o 21º confronto decisivo entre as equipes na história do Estadual.

No retrospecto das 20 finais já disputadas entre os rivais, o Leão leva vantagem, com 13 títulos conquistados diante do Timbu, que soma sete troféus nesses confrontos. Na edição deste ano, os rubro-negros tentam o tetracampeonato (46º título), enquanto os alvirrubros buscam voltar a levantar o troféu após quatro temporadas (25ª taça).

Donos das melhores campanhas da primeira fase, Sport e Náutico se enfrentam na Ilha do Retiro com a presença das duas torcidas, marcando o retorno do público misto às arquibancadas em clássicos envolvendo o Trio de Ferro pernambucano. A arbitragem será de fora do Estado, comandada por Marcelo de Lima Henrique (MASTER-CE).

Classificados de forma antecipada às semifinais, antes de chegar à decisão, o Sport avançou ao bater o Retrô nos dois confrontos da fase anterior. Já o Náutico levou a melhor no clássico diante do Santa Cruz, vencendo tanto o jogo de ida quanto o de volta.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Sport

Para o Leão, o clássico deste domingo (1º) representa o maior desafio da temporada até aqui. Depois de iniciar o Campeonato Pernambucano utilizando o elenco sub-20 nas três primeiras rodadas, inclusive no Clássico dos Clássicos da primeira fase, quando sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Clube Náutico Capibaribe, nos Aflitos, o Sport, comandado por Roger Silva, vem tentando encontrar seu melhor futebol e acompanhar o ritmo intenso imposto pelos adversários.

Na primeira fase, o Rubro-Negro encerrou na segunda colocação, com 14 pontos, atrás apenas do rival alvirrubro, que somou 18. A única derrota do Sport na competição foi justamente para o Náutico.

Jogando em casa, o aproveitamento é perfeito. O Sport soma 100% dos pontos disputados na Ilha do Retiro, com vitórias sobre o Retrô (na primeira fase e na semifinal), o Decisão, o Vitória das Tabocas e no Clássico das Multidões diante do Santa Cruz. O estádio vem se consolidando como um trunfo leonino na temporada e promete clima intenso neste domingo, com ingressos esgotados de forma antecipada.

Para o duelo decisivo, as principais mudanças no time rubro-negro devem acontecer no setor defensivo. No gol, Halls, alvo de críticas pelas atuações recentes, pode dar lugar a Thiago Couto, que tem a chance de fazer sua estreia na temporada. Outra alteração é o retorno de Felipinho, recuperado de um desconforto na coxa que o tirou dos dois jogos da semifinal contra o Retrô, reassumindo a lateral esquerda.

No setor ofensivo, Barletta também deve voltar à equipe. O camisa 30 estava entregue ao departamento médico, desfalcou o time no jogo de volta da semifinal, mas treinou normalmente nos últimos dias.

Há ainda uma possível mudança a critério do técnico Roger Silva. Iury Castilho pode aparecer na vaga de Gustavo Maia ou, caso o treinador opte por um meio-campo mais protegido, a equipe pode ganhar mais um volante, com Pedro Martins ou Zé Lucas, este último ainda sem atuar na temporada 2026.

Náutico

O Timbu chega para o duelo de ida ostentando 100% de aproveitamento nos clássicos que disputou neste ano, sem ter sofrido nenhum gol. Além da goleada sobre o Sport na primeira fase, a equipe alvirrubra superou em três oportunidades o Santa Cruz, incluindo os dois jogos de semifinais.

O time de Hélio e Guilherme dos Anjos também venceu todos os jogos como visitante neste Estadual de 2026. O Náutico conquistou triunfos fora de casa contra Decisão, Jaguar, Santa Cruz (duas vezes) e Vitória-PE.

Ainda nos números positivos, o Timbu chega para os dois últimos jogos do campeonato com estatísticas favoráveis no ataque e na defesa. Em nove jogos disputados, o clube alvirrubro conta com 22 gols marcados e apenas quatro gols sofridos no Estadual.

Com relação ao time que vai a campo na Ilha do Retiro, a comissão técnica ganhará o importante retorno do goleiro Muriel. O experiente arqueiro foi desfalque na volta da semifinal por uma lesão muscular, mas já está 100% recuperado e terá condições de jogo contra o Sport.

Ainda no sistema defensivo, o time continuará com o desfalque do zagueiro Mateus Silva, que se recupera uma entorse no tornozelo. Para o seu lugar, Wanderson deve ser mantido no miolo de zaga ao lado de Igor Fernandes.

O Náutico ainda nutre a expectativa dos retornos dos atacantes Jonas Toró e Felipe Saraiva. A dupla de pontas vem desfalcando a equipe nos últimos jogos e podem surgir como opções no banco de reservas para o Clássico dos Clássicos.

FICHA DA PARTIDA

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Bevenenuto, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos de Pena; Barletta, Gustavo Maia (Iury Castilho) e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

Náutico: Muriel, Reginaldo (Arnaldo), Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 18h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Master-CE)



Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Luiz Cláudio Regazone (Master-RJ)



4ª Árbitra: Gleika Leika Oliveira Pinheiro (Fifa-PA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral (Fifa-SP)



AVAR: Lílian da Silva Fernandes Bruno (Master-SP)

Transmissão: Globo (TV Aberta) e Goat (YouTube)