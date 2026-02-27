Final entre Sport x Náutico terá quase mil policiais militares; veja esquema de segurança

Recife, PE, 14/11/2025 - OPERAÇÃO PAPAI NOEL - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, junto com a Policia Militar de Pernambuco, deu inicio da Operação Papai Noel no centro do Recife. ( Rafael Vieira)

A final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, marcada para este domingo (29), às 18h, na Ilha do Retiro, contará com um esquema especial de segurança. Ao todo, 985 policiais militares estarão mobilizados no Recife e na Região Metropolitana para garantir a realização do clássico com a presença das duas torcidas.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento será iniciado nas primeiras horas da manhã do domingo, com efetivo distribuído em corredores de acesso ao estádio, terminais integrados e principais vias da capital. Equipes motorizadas reforçarão as rondas, enquanto o setor de inteligência atuará no monitoramento preventivo de grupos organizados.

O chefe adjunto da assessoria de imprensa da PM, coronel Edmilson Silva, destacou que haverá escolta de torcidas organizadas e uso de drones para monitoramento aéreo. Segundo ele, o objetivo é antecipar qualquer tipo de conflito e evitar transtornos durante o deslocamento dos torcedores.

“São quase mil policiais distribuídos em todo o Recife e Região Metropolitana desde as primeiras horas da manhã. Estaremos com equipes motorizadas circulando por todos os corredores que levam ao estádio e nos terminais integrados”, afirmou o coronel, em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Guarapares.

“O objetivo é antecipar qualquer tipo de situação e evitar transtornos durante o deslocamento dos torcedores”, acrescentou.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco reforçou que o planejamento contempla não apenas o interior da praça esportiva, mas também o entorno do estádio e as principais vias de acesso. A expectativa é de um clássico com grande público e esquema reforçado para garantir a segurança antes, durante e após a partida.

Preocupação

A liberação da torcida mista foi confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), após solicitação dos clubes. A medida representa uma mudança no protocolo adotado nos últimos clássicos estaduais, que vinham sendo disputados com torcida única. No entanto, o presidente da entidade, Evandro Carvalho, reconheceu a preocupação com possíveis episódios de violência, mas afirmou ter atendido ao pedido das equipes.

“Mudei para torcida mista porque atendo o que os clubes me pedem. Sei que vou me arrepender, mas aceitei o pedido desta vez”, comentou o mandatário.

Após mais de um ano de restrições, os torcedores visitantes poderão retornar aos estádios nos clássicos do Trio de Ferro. A última vez em que visitantes puderam acompanhar um jogo aconteceu em fevereiro de 2025, quando Santa Cruz e Sport se enfrentaram no Estádio do Arruda. A partida ficou marcada por confrontos entre torcidas organizadas nas ruas do Recife e Região Metropolitana.

Reunião

Uma reunião está sendo realizada na manhã desta sexta-feira (27) com representantes das torcidas organizadas para definir pontos de escolta e alinhar o planejamento operacional.

Metrô

No transporte público, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o metrô não funcionará no domingo devido a serviços de manutenção e troca de trilhos. A orientação é que os torcedores se programem com antecedência para evitar atrasos no deslocamento até a Ilha do Retiro.

Efetivo: 985 Policiais Militares

Metrô: Não vai ter funcionamento

Ingressos: 23 mil torcida do Sport e 2 mil torcida do Náutico

