Final entre Sport x Náutico terá quase mil policiais militares; veja esquema de segurança
Segurança máxima: monitoramento aéreo, terminais integrados e 985 policiais na final do Pernambucano
Publicado: 27/02/2026 às 10:42
Recife, PE, 14/11/2025 - OPERAÇÃO PAPAI NOEL - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, junto com a Policia Militar de Pernambuco, deu inicio da Operação Papai Noel no centro do Recife. ( Rafael Vieira)
A final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, marcada para este domingo (29), às 18h, na Ilha do Retiro, contará com um esquema especial de segurança. Ao todo, 985 policiais militares estarão mobilizados no Recife e na Região Metropolitana para garantir a realização do clássico com a presença das duas torcidas.
O chefe adjunto da assessoria de imprensa da PM, coronel Edmilson Silva, destacou que haverá escolta de torcidas organizadas e uso de drones para monitoramento aéreo. Segundo ele, o objetivo é antecipar qualquer tipo de conflito e evitar transtornos durante o deslocamento dos torcedores.
“São quase mil policiais distribuídos em todo o Recife e Região Metropolitana desde as primeiras horas da manhã. Estaremos com equipes motorizadas circulando por todos os corredores que levam ao estádio e nos terminais integrados”, afirmou o coronel, em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Guarapares.
A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco reforçou que o planejamento contempla não apenas o interior da praça esportiva, mas também o entorno do estádio e as principais vias de acesso. A expectativa é de um clássico com grande público e esquema reforçado para garantir a segurança antes, durante e após a partida.
Preocupação
A liberação da torcida mista foi confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), após solicitação dos clubes. A medida representa uma mudança no protocolo adotado nos últimos clássicos estaduais, que vinham sendo disputados com torcida única. No entanto, o presidente da entidade, Evandro Carvalho, reconheceu a preocupação com possíveis episódios de violência, mas afirmou ter atendido ao pedido das equipes.
“Mudei para torcida mista porque atendo o que os clubes me pedem. Sei que vou me arrepender, mas aceitei o pedido desta vez”, comentou o mandatário.
Após mais de um ano de restrições, os torcedores visitantes poderão retornar aos estádios nos clássicos do Trio de Ferro. A última vez em que visitantes puderam acompanhar um jogo aconteceu em fevereiro de 2025, quando Santa Cruz e Sport se enfrentaram no Estádio do Arruda. A partida ficou marcada por confrontos entre torcidas organizadas nas ruas do Recife e Região Metropolitana.
Reunião
Uma reunião está sendo realizada na manhã desta sexta-feira (27) com representantes das torcidas organizadas para definir pontos de escolta e alinhar o planejamento operacional.
Metrô
No transporte público, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o metrô não funcionará no domingo devido a serviços de manutenção e troca de trilhos. A orientação é que os torcedores se programem com antecedência para evitar atrasos no deslocamento até a Ilha do Retiro.
Efetivo: 985 Policiais Militares
Metrô: Não vai ter funcionamento
Ingressos: 23 mil torcida do Sport e 2 mil torcida do Náutico