Sport x Náutico: FPF define arbitragem de fora para a ida das finais do Pernambucano

Marcelo de Lima Henrique (MASTER-CE), encarregado de apitar o Clássico dos Clássicos, já integrou o quadro de árbitros da FPF-PE

Árbitro Marcelo de Lima Henrique (Cesar Greco/Palmeiras)

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE) definiu a arbitragem do primeiro Clássico dos Clássicos das finais do Campeonato Pernambucano 2026. O árbitro Marcelo de Lima Henrique (MASTER-CE), 56 anos, será o responsável por apitar o duelo entre Sport e Náutico, marcado para o domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro.

Ex-integrante do quadro da Fifa e atualmente ligado à Federação Cearense de Futebol, Marcelo de Lima Henrique também fez parte do quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol entre 2015 e 2017. No clássico, ele será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Luiz Claudio Regazone (MASTER-RJ). A quarta árbitra será Gleika Oliveira Pinheiro (FIFA-PA).

O comando do árbitro de vídeo (VAR) ficará a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP), tendo Lilian da Silva Fernandes Bruno (MASTER-SP) como assistente de VAR (AVAR).

Nesta temporada, Marcelo de Lima Henrique já atuou em clássico estadual ao apitar o empate entre Ceará e Fortaleza, pela segunda fase do Campeonato Cearense.

Arbitragem - Sport x Náutico, ida das finais do Pernambucano 2026

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Master-CE)

Assistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone (Master-RJ)

Quarta árbitra: Gleika Leika Oliveira Pinheiro (Fifa-PA)

Quinto árbitro: Francisco de Assis da Hora (RN)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral (Fifa-SP)

Auxiliar do VAR: Lílian da Silva Fernandes Bruno (Master-SP)

