Sport e Náutico chegam à final com campanhas sólidas no Pernambucano 2026

A final do Campeonato Pernambucano coloca frente a frente o 1° e 2° colocado da Primeira fase do torneio

Gustavo Coutinho e Paulo Sérgio, artilheiros de Sport e Náutico no Pernambucano (Paulo Paiva/Sport e Rafael Vieira/CNC)

Sport e Náutico se enfrentam na decisão do Campeonato Pernambucano de 2026 após campanhas marcadas por consistência nos números, trazendo equilíbrio para a final do estadual. Leão da Ilha e Timbu chegam à final como os dois times de melhor desempenho na competição.

O Sport encerrou a primeira fase na 2ª colocação, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota, somando 15 gols marcados e oito sofridos. O único revés foi justamente no clássico contra o Náutico, quando foi superado por 4 a 0, jogando com o time sub-20.

A partir da quarta rodada, quando começou a utilizar a equipe principal, o Leão da Ilha engatou uma sequência invicta de seis jogos. Levando em consideração as duas vitórias nas semifinais contra o Retrô, a equipe rubro-negra chega à decisão com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota em nove jogos. Com 19 gols marcados e 10 sofridos.

Para o ânimo do torcedor rubro-negro, dentro de casa, o desempenho da equipe é a base da boa campanha exercida pelo Sport, mostrando que a força da Ilha do Retiro ainda existe. Jogando em casa, o Sport tem 100% de aproveitamento, com cinco vitórias (incluindo a semifinal), 15 gols marcados e apenas três sofridos.

Campanha do Sport:

Sport 3 x 2 Retrô (Semifinal)

Retrô 0 x 1 Sport (Semifinal)

Sport 2 x 1 Santa Cruz

Maguary 1 x 1 Sport

Sport 3 x 0 Vitória-PE

Sport 5 x 0 Decisão

Náutico 4 x 0 Sport

Sport 2 x 0 Retrô

Jaguar 2 x 2 Sport

Náutico

O Náutico fez campanha ainda mais sólida. Terminou a primeira fase na 1ª colocação, com seis vitórias e uma derrota, 19 gols marcados e apenas quatro sofridos. A única derrota do time alvirrubro aconteceu contra o Retrô, por 1 a 0.

Levando em consideração as duas vitórias seguras na semifinal contra o Santa Cruz, o Timbu chega à final com oito vitórias e somente uma derrota em nove partidas. O alvirrubro vem utilizando seu time principal desde a primeira rodada do campeonato, o que deu mais entrosamento e preparo físico para os jogadores.

Se para o Sport, jogar dentro de casa é uma vantagem, para o Náutico, jogar com a pressão adversária é uma das armas alvirrubras deste campeonato. O Timbu tem 100% de aproveitamento fora de casa, com quatro vitórias, 14 gols marcados e apenas três sofridos, números que dão confiança ao torcedor alvirrubro para iniciar as finais da melhor maneira possível.

Campanha do Náutico:

Náutico 2 x 0 Santa Cruz (Semifinal)

Santa Cruz 0 x 1 Náutico (Semifinal)

Vitória-PE 2 x 3 Náutico

Náutico 0 x 1 Retrô

Santa Cruz 0 x 4 Náutico

Jaguar 0 x 4 Náutico

Náutico 4 x 0 Sport

Decisão 1 x 2 Náutico

Náutico 2 x 0 Maguary

Decisão em aberto

O primeiro jogo da final está marcado para o domingo (01), às 18h, mas ainda sem local confirmado. A definição deve ser divulgada nesta terça-feira (24), já que o prazo inicial era a última segunda (23).dúvida sobre os palcos das partidas ainda segue viva: os clubes e a federação discutem a possibilidade de realizar os confrontos na Ilha do Retiro e nos Estádio dos Aflitos ou mandar os dois jogos na Arena de Pernambuco.

A partida de volta acontece no domingo seguinte, dia 08 de março, também às 18h, e segue com a mesma indefinição quanto ao palco da decisão.



