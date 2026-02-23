Náutico x Sport: Arena larga na frente para receber as finais do Pernambucano

Ainda sem manifestação oficial dos clubes, a Arena de Pernambuco surge como favorita para sediar os dois duelos decisivos

Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

A definição dos finalistas do Campeonato Pernambucano colocou frente a frente Náutico e Sport nos dois próximos domingos, dias 1º e 8 de março. O primeiro duelo terá mando do Leão, enquanto a decisão será do Timbu, que fez a melhor campanha na primeira fase.

Apesar da expectativa pela definição dos palcos da final, a segunda-feira (23) terminou sem avanços oficiais. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, informou que nenhum dos clubes procurou a entidade para tratar da questão do mando de campo.

Mais cedo, o dirigente havia informado que uma reunião poderia ocorrer ainda nesta segunda para discutir o tema. No entanto, sem manifestação formal de Sport ou Náutico, o cenário permanece indefinido oficialmente.

Diante da ausência de posicionamento dos clubes até o momento, a Arena de Pernambuco surge como favorita para receber as duas partidas. A FPF defende que o estádio, por sua capacidade e estrutura, possibilita a presença das torcidas de ambos os finalistas, algo que não ocorre nos clássicos recentes disputados na Ilha do Retiro ou nos Aflitos, onde o protocolo adotado prevê torcida única.

Ainda assim, Evandro Carvalho ressaltou que a decisão final respeitará a vontade dos clubes. Ainda no Conselho Arbitral do Campeonato Pernambucano, foi aprovada a indicação da FPF referente ao local onde as partidas irão acontecer. Nenhum dirigente dos dois clubes votou contra.

Preferências distintas

No Náutico, a preferência já foi externada publicamente. Após a classificação diante do Santa Cruz, o técnico Guilherme dos Anjos declarou que espera atuar com o respeito aos mandos originais, ou seja, o Sport na Ilha do Retiro e o Timbu nos Aflitos.

Mesmo sem uma definição, o camarote do Náutico no Estádio dos Aflitos divulgou, na noite desta segunda (23), a venda de ingressos para a partida de volta, dia 8 de março.

No lado rubro-negro, a condução do tema está sob responsabilidade da presidência. O executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, ressaltou que o departamento de futebol não participa das negociações e que o foco do elenco está exclusivamente na preparação para as finais, independentemente do estádio escolhido.