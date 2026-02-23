Náutico com força de trio ofensivo e Sport com mais dúvidas do que certezas; confira como chegam os times para a final

Os rivais decidem o título pernambucano a partir do próximo domingo, 1º de março, com mando do clube rubro-negro

Vinícius, Dodô e Paulo Sérgio, do Náutico, e Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira / CNC e Paulo Paiva /Sport Recife)

Náutico e Sport protagonizarão mais um Clássico dos Clássicos na final do Campeonato Pernambucano. A partir do próximo domingo, 1º de março, os rivais duelam pelo título estadual e chegam em momentos distintos em relação ao campo para a decisão.

O Timbu enfrenta o rival rubro-negro com um time titular sólido e contando com a força do seu trio ofensivo, composto por Dodô, Vinícius e Paulo Sérgio. Os três ditam o ritmo do ataque alvirrubro, cada um em sua função, e são os responsáveis diretos pelos ótimos números da equipe, que já marcou 22 gols neste Estadual.

Por outro lado, o Sport chega ao confronto com mais dúvidas do que certezas na equipe. Em um trabalho ainda embrionário do técnico Roger Silva, o clube leonino busca realizar o encaixe ideal e preencher de maneira satisfatória as lacunas em algumas posições.

A questão da instabilidade rubro-negra já começa pelo gol. Com Halls sendo criticado pelo torcedor por suas últimas atuações, a vaga na camisa 1 fica indefinida, com a concorrência de Thiago Couto na função. O problema na escalação se estende para a lateral esquerda. Com o baixo rendimento de Davi Gabriel e a pouca consistência do garoto Rafinha, expulso diante do Retrô, a recuperação de Felipinho passa a ser prioridade na posição.



Em relação ao time ideal para buscar o título pernambucano, o Náutico apenas aguarda os retornos de Muriel e Mateus Silva, em recuperação de lesões, para ter a equipe base sem margens para indefinições. Com os reforços defensivos, o clube alvirrubro segue o esboço do time que vem de grande aproveitamento no Estadual com Hélio e Guilherme dos Anjos.

O Sport, por sua vez, encontra na dupla de zaga formada por Ramon e Benevenuto o início da consistência adquirida pelo rival. Em relação ao sistema ofensivo, porém, o Leão da Ilha ainda luta para achar os titulares indiscutíveis. Enquanto Gustavo Coutinho e Zé Roberto ainda não demonstram confiança para serem donos da camisa nove, a disputa pelas outras posições de ataque tende a esquentar. Max e Marlon pedem passagem após boas impressões na semifinal, enquanto Clayson e Iury Castilho buscam afirmação como contratações de maior peso.

Apesar dos estágios diferentes de trabalho e de maturação das equipes, a final entre Náutico e Sport tende a trazer grande equilíbrio entre os rivais. Com torcidas presentes e camisas pesadas, as equipes buscarão as suas melhores armas para conquistar o Pernambucano de 2026.