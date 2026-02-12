Santa Cruz terá período longo de treinos para preparação da semifinal contra o Náutico
Publicado: 12/02/2026 às 12:45
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
Pela primeira vez na temporada do Campeonato Pernambucano 2026, o Santa Cruz contará com 11 dias entre os jogos da semifinal para se preparar antes de enfrentar o Náutico no jogo de volta. Até agora, o calendário do Tricolor foi intenso, com partidas quase semanais e intervalos de apenas 3 a 4 dias entre cada confronto. A pausa inédita entre as partidas dá à comissão técnica a oportunidade de preparar a equipe coral com mais detalhes e recuperar fisicamente os jogadores.
“O futebol a gente vive de estratégia, um jogo de xadrez. Então, a gente precisa colocar em condições e a gente precisa treinar todas as opções. Então, vai ser muito bom esse esse tempo pra gente poder treinar e colocar eles em condições de jogo. Eu não posso mudar um esquema, sem treinar. Eu preciso treinar, eu preciso testar, eu preciso ver qual é o jogador que vai se adaptar melhor a essa função”, disse o técnico Fábio Cortez.
Esse período poderá ser decisivo para o desenrolar da semifinal, permitindo ao Santa Cruz não apenas trabalhar tecnicamente, mas também reforçar o entrosamento e a confiança do elenco. A expectativa é de um confronto mais preparado e estratégico, com o Tricolor buscando a vaga na grande final do Pernambucano 2026.
Jogos do Santa Cruz no Pernambucano 2026
11/01 – Santa Cruz x Decisão - 3 dias
14/01 – Maguary x Santa Cruz - 3 dias
17/01 – Santa Cruz x Vitória - 4 dias
21/01 – Retrô x Santa Cruz - 4 dias
25/01 – Santa Cruz x Náutico - 3 dias
28/01 – Santa Cruz x Jaguar - 4 dias
01/02 – Sport x Santa Cruz - 4 dias
05/02 – Decisão x Santa Cruz- 3 dias
08/02 – Santa Cruz x Decisão- 3 dias
11/02 – Santa Cruz x Náutico - 3 dias
22/02 – Náutico x Santa Cruz - 11 dias