Náutico sofre com jogadores lesionados no clássico contra o Santa Cruz

O goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva precisaram deixar o campo de jogo por problemas físicos durante o Clássico das Emoções

Muriel, do Náutico, e Wagner Balotelli, do Santa Cruz, em disputa de bola (Rafael Melo/FPF)

Apesar de mais uma vitória sobre o Santa Cruz e a vantagem construída na semifinal do Campeonato Pernambucano, o Náutico também sofreu com notícias negativas no Clássico das Emoções disputado na Arena de Pernambuco. O Timbu perdeu dois jogadores por lesão ainda no primeiro tempo do duelo da última quarta-feira (11).

O goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva deixaram o campo de jogo durante a primeira etapa e preocupam para a sequência da temporada alvirrubra. Mateus Silva precisou ser substituído com apenas cinco minutos de jogo após sofrer entorse na perna. Muriel, por sua vez, sentiu um problema muscular e deixou o campo de jogo ainda aos 33 minutos do clássico.

As baixas obrigaram o Náutico a realizar duas substituições ainda durante o primeiro tempo contra o Santa Cruz, mas o principal prejuízo pode ter ficado para o médio prazo. Em entrevista coletiva após o clássico, o técnico Hélio dos Anjos externou a sua preocupação com os episódios ocorridos com os atletas.

“Nós vamos tentar recuperar esses jogadores já que a gente tem um prazo bom. Temos que saber o que foi com o Muriel em termos de primeiro ou segundo grau. Ele já teve esse problema, é uma coisa que incomoda de vez em quando, mas o Gastón (Guruceaga) está muito bem. Eu estou preocupado é com o Mateus (Silva), que a torção foi muito forte”, externou o técnico do Náutico.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Estadual, o Náutico volta a ter um longo período sem entrar em campo na temporada. O próximo compromisso do Timbu será justamente a partida de volta contra a Cobra Coral, marcada para o dia 22 de fevereiro (domingo), às 18h, nos Aflitos.