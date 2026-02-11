Justiça determina rescisão de Pablo com o Sport; veja detalhes

Atacante acionou o clube rubro-negro por atrasos salariais e recebeu decisão favorável; futuro deve ser acerto com o Operário-PR

Recife, PE, 01/10/2025 - SPORT X FLUMINENSE - Na noite desta quarta-feira(01), a equipe do Sport recebeu a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Pablo (Rafael Vieira)

A passagem do atacante Pablo pelo Sport chegou ao fim por decisão judicial. Nesta quarta-feira (11), a juíza Aline Pimentel Gonçalves, da 3ª Vara do Trabalho do Recife, deu parecer favorável ao pedido de rescisão indireta movido pelo jogador contra o clube rubro-negro por falta de pagamentos. A informação foi divulgada pelo e e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Pablo está próximo de ser anunciado como reforço do Operário-PR, adversário do Leão na Série B.

Na decisão, a Justiça do Trabalho reconheceu a quebra contratual por parte do Sport e determinou o pagamento de salários atrasados referentes a novembro e dezembro de 2025, além do 13º salário proporcional do mesmo ano. O valor total fixado é de R$ 511.966,84, acrescido de custas processuais e encargos legais.

Além da rescisão, Pablo também pleiteou na Justiça o pagamento integral do restante do contrato, que tinha validade até dezembro de 2026. Os vencimentos do atleta giravam em torno de R$ 400 mil mensais. O pedido ainda será analisado no decorrer do processo.

A saída do centroavante ocorre após meses de indefinição. No fim de 2025, a diretoria rubro-negra já havia comunicado ao jogador que ele não fazia parte dos planos para a temporada seguinte. Diante do cenário, Pablo não se reapresentou com o elenco nas datas previstas, em 29 de dezembro e 2 de janeiro.

Contratado em fevereiro de 2025, após rescindir com o Athletico-PR, Pablo chegou à Ilha do Retiro com a missão de liderar o setor ofensivo. Ao todo, disputou 34 partidas com a camisa rubro-negra, marcou nove gols e distribuiu duas assistências. Apesar de números razoáveis, nunca conseguiu se firmar como unanimidade entre torcida e comissão técnica.