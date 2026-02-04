Sport fecha a venda de Rafael de Jesus a clube europeu
O atleta de 18 anos realizou duas partidas pelo time principal do Sport nesta temporada
Publicado: 04/02/2026 às 09:58
Rafael de Jesus, ex-volante do Sport (Paulo Paiva/Sport)
O Sport oficializou nesta quarta-feira (4) a venda do volante Rafael de Jesus ao Alashkert Football Club, da Armênia. No acordo, o Leão da Ilha manteve 50% dos direitos econômicos do atleta em uma futura negociação, além de garantir uma opção de recompra válida até o fim de 2027.
Apenas com 18 anos, o volante Rafael de Jesus conseguiu ter sua oportunidade no time principal nesta temporada. O jovem da base do Leão entrou em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Retrô e na derrota por 2 a 0 no Clássico das Emoções, contra o Náutico. Em ambos os jogos, começou no banco de reservas.
Antes de ser utilizado no Campeonato Pernambucano, o volante ganhou destaque pelas suas atuações na Copinha São Paulo, onde foi titular do Sport nos quatro jogos da campanha e marcou um gol na campanha que terminou na segunda fase do torneio.
Revelado nas categorias de base do Vitória, onde iniciou no sub-15, Rafael de Jesus atuou pelo clube baiano entre 2022 e 2024. Em 2025, chegou à Ilha do Retiro. Somando as duas passagens, o jogador acumulou 20 partidas e um gol marcado na carreira profissional.