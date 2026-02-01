Halls, Thiago Couto e Adriano; Roger Silva analisa goleiros do Sport

Técnico do Sport, Roger Silva (Paulo Paiva/Sport)

O Sport conseguiu seu objetivo e se classificou direto para as semifinais do Campeonato Pernambucano ao bater o Santa Cruz por 2 a 1 no sábado (31) na Ilha do Retiro. Já a Cobra Coral terá que disputar as quartas de final, contra o Decisão.

Devido à turbulência que o Leão viveu na transição de 2025 para 2026, a vice-liderança na 1ª fase, atrás apenas do Náutico, foi um desempenho satisfatório. Porém, uma situação preocupa a torcida rubro-negra: a posição de goleiro.

Titular nesse começo de temporada, Halls falhou em dois jogos seguidos, contra o Maguary e também no Clássico das Multidões. Nas duas situações, o time leonino sofreu gols. Aliás, após o tento do zagueiro tricolor Eurico, em rebote de Halls, a torcida do Sport vaiou quando o arqueiro voltou a tocar na bola.

Além de Halls, o Sport conta no elenco com Thiago Couto, que após longa novela acertou a permanência no clube. Ele foi empestado ao Vitória (BA) ano passado e esse ano interessava ao Remo, que subiu para a Série A. Adriano, que jogou as quatro primeiras partidas do Estadual com o time Sub-20, é outra opção.

Na entrevista após a vitória contra o Santa, o técnico Roger Silva saiu em defesa de Halls. "Gosto muito do Halls, a gente não pode potencializar as falhas, porque fazem parte do jogo. A gente sabe que goleiro demora a engatar nesse começo de temporada, mas também tiveram coisas positivas, como duas boas coberturas, fazendo com que Ramon possa jogar mais adiantado. Eu também estou aprendendo a lidar com toda essa pressão (como técnico). Couto (Thiago) é um excelente goleiro, assim como o Adriano. Acho que agora a gente está bem servido", afirmou Roger.