Presidente da FPF confirma final do Pernambucano com dois jogos na Arena de Pernambuco
Evandro Carvalho ressaltou que os jogos só não ocorrerão na Arena caso haja veto dos clubes envolvidos
Publicado: 03/02/2026 às 14:49
Jogo do Campeonato Pernambucano na Arena de Pernambuco (Rafael Melo/FPF)
O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou que a final do Campeonato Pernambucano de 2026 deverá ser disputada com dois jogos na Arena de Pernambuco. Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o mandatário ressaltou que a possibilidade só não ocorrerá caso exista veto dos clubes envolvidos.
Evandro Carvalho também garantiu a presença das duas torcidas para as finais na Arena, mesmo com a possibilidade de ocorer um clássico. O presidente reforçou que caso haja o veto, os clubes em questão atuarão em seus estádios e com torcida única.
As finais do Estadual estão previstas para ocorrer nos domingos de 1º e 8 de março, com o clube de melhor campanha realizando a partida de volta com o mando de campo.
Vale lembrar que na primeira fase do Campeonato Pernambucano todos os clássicos envolvendo o Trio de Ferro foram realizados apenas com o público mandante, incluindo o duelo entre Santa Cruz e Náutico na Arena.
