Micael sobre gol decisivo do Sport contra o Santa Cruz: "Em clássico é diferente"

Micael, de 19 anos, fez o gol nos acréscimos que garantiu a vitória do Sport por 2 a 1 contra o Santa Cruz

Micael decidiu o Clássico das Multidões (Paulo Paiva/Sport)

A estrela do garoto Micael, de 19 anos, brilhou no Clássico das Multidões deste sábado (31) na Ilha do Retiro, que teve a vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Santa Cruz. O atacante saiu do banco de reservas e fez o gol do triunfo rubro-negro aos 46 minutos do segundo tempo. O resultado positivo garantiu a vice-liderança da 1ª fase do Campeonato Pernambucano para o Leão, com 14 pontos. O Sport avançou direto para as semifinais e assegurou vaga também na Copa do Brasil de 2027.

Após o jogo, o garoto Micael mostrou todo o seu deslumbramento. "Estou muito feliz, fazer esse gol no finalzinho. Essa torcida é maravilhosa. Foi meu segundo gol, mas em clássico em diferente. Agora é comemorar", disse o atacante em entrevista à Rede Globo.

Micael jogou as quatro primeiras partidas do estadual, quando o Sport disputou com o time Sub-20 e fez um gol na vitória sobre o Retrô. Seu bom desempenho fez o técnico Roger Silva chamá-lo para o elenco principal.

"Todos os atletas (28) trabalham igual comigo. Todos têm as mesmas informações. Quem inicia e quem entra abe o que precisa ser feito. A gente entendeu que precisava ganhar força pelos lados, por isso colocamos Max e Micael, que é mais um jovem da casa que estamos olhando com muito carinho", destacou o técnico Roger Silva.