Sport vence Santa Cruz com gol do garoto Micael e avança para as semifinais do Pernambucano

Sport derrotou o Santa Cruz em um agitado Clássico das Multidões por 2 a 1 neste sábado (31), com gols de Coutinho e Micael, e acabou em segundo lugar na 1ª fase

Sport venceu o Santa por 2 a 1 (Paulo Paiva/Sport)

Em um clássico agitado, o Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 1 neste sábado (31), na Ilha do Retiro, pela 7ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Pernambucano. O gol da vitória leonina foi marcado pelo garoto Micael, de 19 anos, aos 46 do segundo tempo. O Leão abriu o placar com Gustavo Coutinho, de pênalti, e o tricolor empatado com o zagueiro Eurico.

O triunfo fez o Sport confirmar o segundo lugar, com 14 pontos, avançando direto para as semifinais, assim como o líder Náutico, com 18. Os dois estão garantidos na Copa do Brasil de 2027. Já o Santa Cruz ficou em quarto lugar, com 10 pontos, vai ter que jogar as quartas de final contra o Decisão, que venceu o Retrô por 1 a 0 e ficou em quinto colocado, com nove pontos.

O JOGO

No seu primeiro clássico no futebol pernambucano como técnico, Roger Silva surpreendeu na escalação. Matheus Alexandre foi sacado do time e o garoto Augusto Pucci ganhou uma oportunidade. No meio de campo, Yago Felipe ficou com a vaga de Pedro Martins, já Marlon Douglas foi escolhido no lugar de Max Alves. No Santa Cruz, o interino Fábio Cortez manteve a base da formação que goleou o Jaguar na rodada passada. Na zaga, Matheus Vinícius voltou após cumprir suspensão pela expulsão diante do Náutico e Pedro Favela foi escalado ao lado de Balotelli na cabeça de área.

Mesmo fora de casa, o tricolor começou melhor, chegando de forma mais organizada ao ataque. Já o Leão ia mais no impulso do apoio da torcida. O rubro-negro chegou a balançar a rede aos 20 minutos, em ótimo cruzamento de Felipinho e cabeçada de Gustavo Coutinho, mas o atacante estava impedido. Cinco minutos depois, Ajul desviou de cabeça e Rokenedy fez milagre com o joelho. O jogo ficou parado seis minutos para conferência de uma possível mão na bola de Matheus Vinícius. Após análise na cabine do VAR, o árbitro Paulo Belence marcou pênalti. Gustavo Coutinho bateu com categoria e abriu o placar aos 36 minutos.

Mas a resposta da Cobra Coral foi imediata. Willian Júnior tocou para Patrick Allan, que bateu sem muita força, mas o goleiro Halls falhou e Eurico empurrou para o fundo da rede: 1 a 1. O Leão quase pulou na frente aos 47, em chutaço de Barletta de fora da área que Rokenedy espalmou. Já o Santa teve um contra-ataque fulminante, mas Halls conseguiu ganhar no corpo de Quirino e salvou o Sport de levar a virada. E o animado primeiro tempo terminou empatado.

SEGUNDO TEMPO

As duas equipes voltaram com modificações. No Santa, o autor do gol Eurico sentiu uma lesão muscular na coxa e foi substituído por Ianson. No Sport, por opção técnica, Marlon deixou o gramado para a entrada do uruguaio Carlos de Pena. E com menos de 30 segundos, Quirino perdeu um gol incrível, após belo passe de Willian Júnior. O Leão respondeu com muito perigo aos 12. Yago acertou lindo passe para Coutinho, mas o centroavante chutou para fora.

O Sport cresceu no jogo, tocando a bola com mais lucidez no meio de campo. Aos 16, Gustavo Maia recebeu na esquerda e chutou colocado, assustando Rokenedy. Mesmo assim, Roger fez duas alterações. Gustavo Coutinho e Yago Felipe saíram para as entradas de Zé Roberto e Pedro Martins. No tricolor, Pedro Costa substituiu Vitinho, com Israel passando a jogar na segunda linha. E aos 28, o torcedor do Sport ficou com o grito de gol preso na garganta, ao Rokenedy salvar em cima da linha cabeçada de Barletta.

Os dois técnicos apostaram suas últimas fichas. No Leão, Max e o garoto Micael entraram nas vagas de Gustavo Maia e Barletta. No Santa, Andrey substituiu Patrick Allan; Robinho, Israel; e Gabriel Galhardo, Balotelli. O nome no final do jogo era Rokenedy, que defendeu a falta de Carlos de Pena e depois a cabeçada de Zé Roberto. Mas aos 46, o garoto Micael aproveitou passe de Zé Roberto e fez o segundo gol do Sport, para delírio da torcida rubro-negra.

FICHA DA PARTIDA - SPORT 2X1 SANTA CRUZ

SPORT: Halls; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe (Pedro Martins) e Marlon Douglas (Carlos de Pena); Chrystian Barletta (Max), Gustavo Maia (Micael) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva.

SANTA CRUZ: Rokenedy, Israel, Eurico (Ianson), Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan (Andrey) e Willian Júnior; Vitinho (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.

Local: Ilha do Retiro.

Árbitro: Paulo Belence Filho (PE).

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Humberto Martins Dias Silva (PE).

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Gols: Gustavo Coutinho (36/1º) e Eurico (39/1º); Micael (46/2º)

Cartões amarelos: Yago Felipe, Zé Gabriel e Zé Roberto (Spo); Quirino, Rokenedy e Balotelli (San).

Público: 20.631.

Renda: R$ 782.340,00.