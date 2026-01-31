Sport x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações em clássico pelo Pernambucano

Valendo vaga antecipada na semifinal, Sport e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro

Chrystian Barletta, atacante do Sport, e Patrick Allan, meio-campista do Santa Cruz (Paulo Paiva/Sport Recife e Rafael Vieira)

É dia de Clássico das Multidões! Este sábado (31) marca o embate entre Sport e Santa Cruz, um dos grandes duelos do futebol brasileiro e que, desta vez, é válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano 2026, a última da primeira fase da competição. A bola vai rolar às 16h30, na Ilha do Retiro. Além do peso histórico, o jogo também vale a classificação antecipada às semifinais do Estadual.

O Leão terá a seu favor a torcida única nesta tarde na Ilha do Retiro. Somente rubro-negros estarão presentes nas arquibancadas. A medida é imposta aos clássicos no estado por determinação da FPF e está em vigor desde o dia 2 de fevereiro de 2025, um dia após brigas envolvendo torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport.

O Sport chega para o clássico na 2ª colocação, com 11 pontos, apenas um à frente do Tricolor. Uma vitória no Clássico das Multidões pode garantir ao Rubro-Negro a vice-liderança e a classificação direta para as semifinais. No entanto, em caso de vitória do Retrô (3º colocado) por um placar elástico, a Fênix pode ultrapassá-lo no saldo de gols, já que possuem a mesma pontuação.

O Santa Cruz ocupa a 4ª colocação, com 10 pontos somados, e, para ter chances de entrar no G-2, precisa vencer o clássico a qualquer custo e ainda torcer por um tropeço do Retrô. Os tricolores chegam ao duelo ainda sem treinador, mas embalados pela goleada por 6 a 0 sobre o Jaguar no meio de semana.

SPORT

O Sport terá casa cheia para encarar o Clássico das Multidões deste sábado. Isso porque mais de 20 mil torcedores já estão garantidos nas arquibancadas da Ilha do Retiro. O fator casa pode ser determinante para o time comandado por Roger Silva conquistar a primeira vitória em clássicos na temporada. Ainda oscilando, o Leão vem de um empate em 1 a 1 em Bonito, e restou o duelo contra o rival Santa Cruz para carimbar a vaga antecipada na semifinal.

Para o confronto com os tricolores, a escalação deve ser mantida, mas a postura em campo tende a ser diferente da apresentada na rodada passada, algo que foi cobrado pelo treinador rubro-negro. Como opções, o Sport pode relacionar o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Clayson, ambos já regularizados e treinando com o elenco no CT José de Andrade Médicis. A estreia de cada um dependerá da decisão de Roger.

Um retrospecto a favor dos rubro-negros é o dos confrontos contra o Santa Cruz como mandante. Desde 2020, o Sport não é derrotado pelos corais jogando dentro de casa.

“Vamos usar o apoio da torcida e transformá-lo em suor e dedicação. Sabemos do peso que é atuar no clássico e tivemos uma movimentação muito boa visando esse jogo. Estamos confiantes para entrar em campo e ter um excelente desempenho", ressaltou o centroavante Gustavo Coutinho.

SANTA CRUZ

O Santa Cruz vive um início de temporada marcado por oscilações e chega à reta decisiva da primeira fase do Campeonato Pernambucano ainda com chances de avançar diretamente à semifinal. Na quarta colocação, o Tricolor do Arruda depende de uma vitória sobre o Sport e de um tropeço do Retrô contra o Decisão para alcançar o G2 – vaga direta na semifinal e na Copa do Brasil 2027.

Para o clássico, o Santa Cruz seguirá sendo comandado pelo auxiliar técnico Fábio Cortez, já que o clube ainda não definiu um treinador efetivo para a sequência da temporada. A tendência é de manutenção da base utilizada na última rodada, sem mudanças significativas na equipe titular.

A principal alteração deve ser a entrada de Pedro Favela no lugar de Andrey, que sofreu uma pancada no rosto, mas pode ser relacionado como opção no banco de reservas. Além disso, o zagueiro Matheus Vinícius volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Yago Felipe; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

SANTA CRUZ: Rokenedy, Israel, Eurico, Ianson e Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan e Willian Júnior; Vitinho e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.

Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 16h30



Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)



Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Humberto Martins Dias Silva (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE)

Transmissão: TV Globo (TV aberta)