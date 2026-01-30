Sport x Santa Cruz: nova parcial aponta mais de 20 mil torcedores na Ilha para o clássico

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Expectativa de casa rubro-negra lotada. A um dia do Clássico das Multidões, o Sport atualizou, nesta sexta-feira (30), a parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Santa Cruz, válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Mais de 20 mil ingressos já foram comercializados para a partida deste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro, que contará apenas com a torcida leonina.

Ainda na quinta-feira (29), o Leão havia informado que os setores de arquibancada da sede e arquibancada do placar estão esgotados, reforçando a expectativa de grande público no estádio. Os números indicam o maior público do Estadual até aqui, superando o do Clássico dos Clássicos (13.869), no dia 18 de janeiro, nos Aflitos.

Os ingressos para Sport x Santa Cruz seguem à venda para os setores restantes e podem ser adquiridos exclusivamente por meio do site oficial do clube.

Mais uma parcial do Clássico das Multidões. Já somos mais de 20 mil na Ilha do Retiro. Falta pouco para a #IlhaLotada que tanto amamos! ??‍???? Ainda dá tempo de garantir o seu lugar: https://t.co/HEvY21hyLu pic.twitter.com/OmHKgoSLNW — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 30, 2026

Biometria facial

Em 2026, o Sport passou a utilizar um novo site oficial para a venda de ingressos. Com a mudança de plataforma, todos os torcedores deverão realizar um novo cadastro e refazer a biometria facial para assistir ao jogo na Ilha do Retiro, exceto os que realizaram para acessar o estádio nas partidas anteriores deste ano.

O recadastramento é obrigatório para garantir o acesso ao interior do estádio. Sem a atualização da biometria facial no novo sistema, não será possível realizar o check-in, comprar ingressos ou acessar o estádio.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.