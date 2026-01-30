diariodepernambuco.com.br
CLÁSSICO DAS MULTIDÕES

Sport x Santa Cruz: nova parcial aponta mais de 20 mil torcedores na Ilha para o clássico

A bola vai rolar neste sábado (31), às 16h30, para o Clássico das Multidões

Gabriel Farias

Publicado: 30/01/2026 às 18:14

Ilha do Retiro, estádio do Sport/Paulo Paiva/Sport Recife

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Expectativa de casa rubro-negra lotada. A um dia do Clássico das Multidões, o Sport atualizou, nesta sexta-feira (30), a parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Santa Cruz, válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Mais de 20 mil ingressos já foram comercializados para a partida deste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro, que contará apenas com a torcida leonina.

Ainda na quinta-feira (29), o Leão havia informado que os setores de arquibancada da sede e arquibancada do placar estão esgotados, reforçando a expectativa de grande público no estádio. Os números indicam o maior público do Estadual até aqui, superando o do Clássico dos Clássicos (13.869), no dia 18 de janeiro, nos Aflitos.

Os ingressos para Sport x Santa Cruz seguem à venda para os setores restantes e podem ser adquiridos exclusivamente por meio do site oficial do clube.

Biometria facial

Em 2026, o Sport passou a utilizar um novo site oficial para a venda de ingressos. Com a mudança de plataforma, todos os torcedores deverão realizar um novo cadastro e refazer a biometria facial para assistir ao jogo na Ilha do Retiro, exceto os que realizaram para acessar o estádio nas partidas anteriores deste ano.

O recadastramento é obrigatório para garantir o acesso ao interior do estádio. Sem a atualização da biometria facial no novo sistema, não será possível realizar o check-in, comprar ingressos ou acessar o estádio.

