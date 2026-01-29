Clássico das Multidões: Sport e Santa Cruz se enfrentam em confronto sem favorito definido

Gustavo Coutinho e Quirino, atacante de Sport e Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Um dos ditados do futebol diz que “clássico não tem favorito”. Em alguns contextos isso até pode ser contestado, mas não é o caso do próximo Clássico das Multidões. Sport e Santa Cruz chegam à última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano cercados de incertezas. Sem um amplo favorito, as equipes se enfrentam neste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro, em um duelo que promete equilíbrio dentro de campo.

Diante de um momento de oscilação na competição, o Sport atua como mandante e conta com a força da sua torcida na Ilha do Retiro, foram mais de 16 mil ingressos comercializados. Apesar do bom desempenho na goleada sobre o Decisão, o Rubro-negro alternou atuações consistentes e partidas abaixo do esperado, como no empate diante do Maguary. A irregularidade impede o Leão de entrar no clássico com vantagem técnica clara, mesmo contando com o apoio de sua torcida.

Do lado do Santa Cruz, o cenário também reforça a imprevisibilidade do confronto. Após um início de Estadual promissor, o Tricolor do Arruda sofreu quedas de rendimento nos duelos mais difíceis contra Retrô e Náutico, que resultaram na troca no comando técnico. A reação veio na rodada passada, com uma goleada sobre o Jaguar que devolve confiança ao elenco, mas ainda sem a garantia de estabilidade suficiente para apontar superioridade no clássico.

O contexto extracampo contribui para o equilíbrio. Enquanto o Leão da Ilha disputa seu primeiro Clássico das Multidões sob o comando de Roger Machado, a Cobra Coral segue sendo dirigida interinamente por Fábio Cortez. A ausência de um histórico recente no confronto com os atuais treinadores aumenta o grau de incerteza do duelo.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Com vaga direta na semifinal do Estadual e possibilidade de classificação para a Copa do Brasil 2026 em jogo, Sport e Santa Cruz entram em campo pressionados pelo resultado. Em um clássico marcado pela rivalidade histórica e pelo peso emocional, qualquer detalhe pode ser decisivo.

Diante desse cenário, o Clássico das Multidões se apresenta como um confronto aberto, no qual favoritismo pouco importa e a imprevisibilidade tende a ser o principal ingrediente de mais um capítulo da maior rivalidade do futebol pernambucano.