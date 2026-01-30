Sport anuncia o atacante Iury Castilho, que vira opção para o Campeonato Pernambucano
O jogador de 30 anos foi regularizado no último dia de inscrições no BID para a disputa do Estadual
Publicado: 30/01/2026 às 19:25
Yuri Castilho, novo reforço do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport oficializou nesta sexta-feira (30) a contratação do atacante Iury Castilho como reforço para a sequência da temporada 2026. Aos 30 anos, o jogador chega à Ilha do Retiro após passagem pelo Coritiba, com contrato assinado até 30 de novembro de 2026, e já está regularizado para estrear com a camisa rubro-negra.
O nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no último dia do período de inscrições, o que garante sua utilização imediata, inclusive no Campeonato Pernambucano. Iury Castilho é o décimo reforço anunciado pelo Sport para a temporada.
Com experiência no futebol brasileiro e internacional, o atacante reforça o elenco comandado por Roger Silva. Castilho pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do ataque, ampliando as opções táticas do treinador rubro-negro.
Na temporada passada, o jogador iniciou o ano defendendo o Mirassol e, posteriormente, integrou o elenco do Coritiba que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, somou números expressivos: foram 49 partidas disputadas, nove gols marcados e quatro assistências.
Revelado pelo Avaí, Iury Castilho jogou no exterior em clubes como Zorya Luhansk, da Ucrânia, Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Al-Fayha, da Arábia Saudita, além do Portimonense, em Portugal, e do Renofa Yamaguchi, no Japão. De volta ao Brasil, vestiu as camisas de CSA, Ceará, Cuiabá, Vitória, Mirassol e Coritiba antes de acertar com o Sport.
