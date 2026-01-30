Remanescentes de 2025: quatro jogadores do Sport revivem clássico contra o Santa Cruz; confira
Atletas rubro-negros estiveram da semifinal do Pernambucano de 2025 e seguem para o duelo deste sábado (31) na Ilha do Retiro
Publicado: 30/01/2026 às 17:43
Gustavo Maia em ação pelo Sport no Clássico das Multidões no Arruda (Rafael Vieira/FPF)
Do último Clássico das Multidões, alguns rostos rubro-negros voltam a cruzar o caminho entre Sport e Santa Cruz, agora em uma nova temporada. Neste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano, quatro jogadores rubro-negros que estiveram na semifinal do Estadual de 2025 permanecem no elenco: o lateral-direito Matheus Alexandre, o zagueiro Marcelo Ajul, o volante Dedé e o atacante Gustavo Maia.
Naquele confronto, válido pela partida de volta da semifinal do Pernambucano, o Sport venceu o Santa Cruz por 1 a 0, no Arruda, e confirmou a vaga na decisão após já ter construído vantagem no jogo de ida, quando fez 2 a 0 na Ilha do Retiro. O gol no Arruda foi marcado pelo uruguaio Fabrício Domínguez, atualmente emprestado ao Cerro Porteño, em uma jogada que passou justamente pelos pés de Gustavo Maia.
À época, os quatro atletas iniciaram o clássico no banco de reservas, e apenas Gustavo Maia foi acionado por Pepa, agora ex-técnico do Sport, aos 20 minutos do segundo tempo. Pouco depois, o atacante participou diretamente do lance decisivo. Aos 22, recebeu passe, finalizou para a defesa parcial do goleiro Rokenedy, do Santa Cruz, e no rebote Domínguez apareceu livre para empurrar para as redes, garantindo a vitória leonina e a classificação à final.
De lá para cá, o elenco rubro-negro passou por reformulações, e o quarteto segue como opção para o duelo deste sábado. Naquele grupo, estavam também o volante Zé Lucas e o atacante Chrystian Barletta, que não puderam ser relacionados para a partida, mas que atualmente fazem parte do elenco principal do Sport.