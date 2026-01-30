Sport rescinde com Lucas Kal e fecha acordo para quitar pendências; veja detalhes

Volante renuncia a mais de 90% dos valores projetados para 2026, e clube parcela passivo em dez vezes

O Sport oficializou, nesta sexta-feira (30), a rescisão amigável do contrato do volante Lucas Kal. Fora dos planos da comissão técnica para 2026, o jogador sequer chegou a se reapresentar para a pré-temporada, aguardando uma definição contratual para dar sequência à carreira longe da Ilha do Retiro.

De acordo com o comunicado oficial, a negociação consolidou o passivo vencido da temporada de 2025, com o atleta abrindo mão de mais de 90% das obrigações projetadas para 2026. O valor acordado será quitado em dez parcelas, com início em julho de 2026, garantindo previsibilidade de caixa e o encerramento definitivo das obrigações entre as partes.

Ainda segundo o clube, o acordo evitou a judicialização da dívida, cenário que poderia elevar o custo em cerca de 84% em relação ao montante negociado, além de afastar riscos jurídicos, encargos legais e uma possível rescisão indireta.

Contratado em agosto do ano passado, durante a última janela de transferências, Lucas Kal chegou ao Sport em meio à reformulação do elenco na tentativa de evitar o rebaixamento à Série B, objetivo que acabou não sendo alcançado. O volante disputou 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, contribuiu com uma assistência e terminou a competição como titular nas últimas dez rodadas, após iniciar sua trajetória no Rubro-Negro no banco de reservas.

Acordo com o atacante Léo Pereira

Na quinta-feira (29), o Sport também comunicou a rescisão amigável do contrato do atacante Léo Pereira. Os valores em aberto correspondiam a dois meses de salários em carteira (CLT), quatro meses de direitos de imagem e o 13º salário. O acordo assegurou uma redução de 25% sobre o passivo original, com pagamento parcelado em 14 vezes, proporcionando previsibilidade financeira ao clube.

Léo Pereira havia sido contratado em julho de 2025, com o Sport pagando R$ 400 mil ao Vitória pela liberação do atleta. Com a camisa rubro-negra, o atacante disputou 16 partidas, marcou três gols e distribuiu uma assistência. Segundo o clube, a composição viabilizou uma economia superior a 55% em relação a um eventual processo judicial, afastando riscos de bloqueios, encargos adicionais e outros custos jurídicos.