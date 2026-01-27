Sport acerta a contratação do atacante Clayson e chega a nove reforços para o Pernambucano
O atleta trabalhou com Roger Silva, técnico do Leão, no Corinthians, em 2018
Publicado: 27/01/2026 às 18:30
Atacante Clayson em ação pelo Coritiba (JP Pacheco/Coritiba)
O Sport acertou a contratação do atacante Clayson, de 30 anos, que chega ao clube após passagem pelo Coritiba. O jogador, que tinha vínculo com o Coxa até o fim de 2026, rescindiu o contrato de forma antecipada e ficou livre no mercado para selar acordo com o Rubro-negro.
Clayson tem chegada ao Recife prevista ainda nesta terça-feira (27) e, ao longo da semana, realizará exames médicos no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Caso seja aprovado nos testes clínicos, o atacante será oficializado como o nono reforço do Leão nesta janela de transferências.
Até o momento, o Sport já anunciou oito contratações: o goleiro Halls, o lateral-esquerdo Davi Gabriel, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Zé Gabriel, os meias Max, Yago Felipe e Carlos de Peña, além do atacante Marlon Douglas. A tendência é que Clayson feche o ciclo de reforços do clube para o Campeonato Pernambucano. O encerramento das inscrições da competição está marcado para a próxima sexta-feira (30).
Carreira e parceria com o treinador rubro-negro
Clayson chegou ao Coritiba em junho de 2025 e disputou 22 partidas na Série B, contribuindo com duas assistências. Apesar de não ter marcado gols, integrou o elenco que conquistou o acesso e o título da Segundona. Antes disso, ainda no ano passado, defendeu o Mirassol, onde entrou em campo 18 vezes e também distribuiu duas assistências.
O interesse do Sport no atacante passa, também, pela relação com o técnico Roger Silva. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, em 2018, período em que Clayson viveu uma das fases mais regulares da carreira.
Ao longo da trajetória no futebol, Clayson acumulou passagens por clubes tradicionais do país, como Mirassol, Cuiabá, Bahia, Corinthians, Ponte Preta, Ituano e União São João. No exterior, o atacante atuou no futebol da Arábia Saudita e do Japão, ampliando sua bagagem internacional.
A primeira janela de transferências do futebol brasileiro foi aberta no dia 5 de janeiro e segue até 3 de março. Até lá, o Sport ainda poderá voltar ao mercado visando as disputas da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro, mas, para o Estadual, a chegada de Clayson tende a encerrar o ciclo de contratações.