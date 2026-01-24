Felipinho se destaca pelo segundo jogo seguido e vira arma importante no Sport

Felipinho voltou ao Sport em 2026 (Paulo Paiva/Sport)

De volta ao Sport após ser emprestado para o Juventude e depois para o Criciúma, o lateral-esquerdo Felipinho retornou com tudo à Ilha do Retiro. O ala foi um dos melhores em campo no triunfo por 3 a 0 sobre o Vitoria neste sábado (24), na Ilha do Retiro, pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano. Ele já tinha se destacado na goleada por 5 a 0 sobre o Decisão, na última quarta-feira (21).

Contra o Vitória, o Sport fez um primeiro tempo ruim. A situação começou a mudar aos quatro minutos da etapa final, quando Felipinho lançou e Gustavo Coutinho cabeceou na saída errada do goleiro Diego: 1 a 0. O lateral também foi decisivo no segundo gol, ao fazer o cruzamento rasteiro, que o zagueiro Leo Gaúcho foi cortar e fez gol contra.

Após o jogo, Felipinho comentou o jogo. "A equipe deles estava muito fechada e a gente não estava achando espaço. Mas no segundo tempo voltamos mais ligados e graças a Deus deu tudo certo. Fizemos o segundo jogo da temporada (time principal) e temos tudo para ter uma boa caminhada", destacou Felipinho.

ÚLTIMO GOL

O último gol do Leão foi marcado pelo zagueiro Marcelo Ajul. O rubro-negro alcançou os 10 pontos, está na segunda colocação e agora fica de olho no clássico entre Santa Cruz e Náutico neste domingo (25) na Arena de Pernambuco. O Timbu lidera com 12 pontos; o tricolor tem sete. O Sport volta a campo na quarta-feira (28) contra o Maguary, no estádio Arthur Tavares, em Bonito.

