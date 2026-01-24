Sport destrava jogo no segundo tempo e derrota Vitória na Ilha do Retiro

Sport melhorou na etapa final e venceu o Vitória por 3 a 0, neste sábado (24), pela 5ª rodada do Campeonato Estadual

Sport venceu o Vitória na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport)

Não foi tão fácil como se imaginava, mas o Sport conseguiu mais três pontos no Campeonato Pernambucano. O Leão venceu o Vitória por 3 a 0 neste sábado (24), na Ilha do Retiro, pela 5ª rodada. Os gols foram marcados por Gustavo Coutinho, Léo Gaúcho (contra) e Marcelo Ajul, todos no segundo tempo.

O Leão alcançou os 10 pontos, está na segunda colocação e agora fica de olho no clássico entre Santa Cruz e Náutico neste domingo (25) na Arena de Pernambuco. O Timbu lidera com 12 pontos; o tricolor tem sete. O Sport volta a campo na quarta-feira (28) contra o Maguary, no estádio Arthur Tavares, em Bonito. Já o Vitória segue na lanterna, com um ponto, e pega o Decisão em Goiana.

O JOGO

O técnico Roger Silva repetiu a mesma formação utilizada na rodada passada, na goleada por 5 a 0 sobre o Decisão. Porém, o comportamento do time foi totalmente diferente. Sem mobilidade, o Leão ficou preso na firme marcação do Vitória. O Tricolor das Tabocas veio fechadinho na defesa, marcando com oito jogadores do meio de campo para trás.

O que já estava ruim para o Sport, ficou mais difícil a partir dos 10 minutos, quando desabou um temporal na Ilha do Retiro. Só quando a chuva deu uma trégua, aos 20 minutos, o rubro-negro assustou pela primeira vez. Após uma cobrança de lateral, Gustavo Coutinho ficou cara a cara com o goleiro Diego, que fez grande defesa e evitou o gol.

Sem criatividade, muito em função de mais uma partida discreta do meia Max Alves, o Sport só voltou a chegar com perigo aos 37, em jogada individual de Zé Gabriel, que chutou forte, mas a bola explodiu na zaga. Já nos acréscimos, Matheus Alexandre cruzou e Gustavo Maia desviou para o gol, mas o goleiro Diego espalmou. E foi só.

SEGUNDO TEMPO

Com a fraca atuação no primeiro tempo, o técnico Roger Silva voltou do intervalo com uma alteração tática, sacando Max para a entrada do atacante Zé Roberto. Com dois centroavantes, o Leão conseguiu destravar o sistema defensivo do Vitoria. Aos quatro minutos, Felipinho lançou e Gustavo Coutinho cabeceou na saída errada do goleiro Diego: 1 a 0. Dois minutos depois, Barletta acertou a trave.

E tudo passou a dar errado para o Taboquito. Aos nove, Paulo Ricardo fez falta em Felipinho e levou o segundo cartão amarelo, recebendo o vermelho e prejudicando o time de Vitória de Santo Antão. Não demorou e o Sport aumentou a vantagem. Felipinho cruzou rasteiro, o zagueiro Leo Gaúcho foi cortar e fez gol contra: 2 a 0.

Com o triunfo encaminhado, o técnico Roger Silva promoveu a estreia do meio-campista Yago Felipe, contratado ao Mirassol. Marlon Douglas e o garoto Micael também entraram no jogo. A partida virou um perde e ganha de bola, mas ainda saiu mais um gol do Sport. Aos 47, após bate-rebate na área, o zagueiro Marcelo Ajul empurrou para o fundo da rede: 3 a 0.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel (Yago Felipe), Pedro Martins e Max Alves (Zé Roberto); Chrystian Barletta (Marlon Douglas), Gustavo Maia (Micael) e Gustavo Coutinho (Lipão). Técnico: Roger Silva.

VITÓRIA: Diego; Douglas Nunes (Cláudio Caça-Rato), Léo Gaúcho e Hítalo Rogério; Paulo Ricardo, Diego Aragão, Ageu (Lucas Chiquinho), Natan (Alan Pires) e Elivelton; Thomás (Bruninho) e Gabriel Pires (Pedro Maycon). Técnico: Eudes Pedro.

Local: Ilha do Retiro.

Árbitro: Michelangelo de Almeida (PE).

Assistentes: Tulio de Farias Caldas (PE) e Marcilio Ferreira Batista (PE).

Gols: Gustavo Coutinho (4'/2º), Léo Gaúcho contra (20'/2º) e Marcelo Ajul (47'/2º)

Amarelos: Gustavo Maia e Ramon (Spo) e Paulo Ricardo (Vit)

Vermelho: Paulo Ricardo (Vit)

Público: 6.748.

Renda - R$ 193.625,00.