Sport x Vitória-PE: onde assistir, escalações e horário da 5ª rodada do Campeonato Pernambucano

Duelo na Ilha do Retiro coloca frente a frente o vice-colocado do Estadual, o Leão da Ilha, contra o lanterna, o Tricolor das Tabocas.

O centroavante Gustavo Coutinho e os zagueiros Marcelo Ajul e Ramon Menezes em ação pelo Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Abrindo a 5ª rodada do Campeonato Pernambucano 2026, Sport e Vitória das Tabocas se enfrentam neste sábado (24), às 17h, na Ilha do Retiro. O confronto reúne o vice-colocado do Estadual, o Rubro-Negro, contra o lanterna, o Tricolor.

O Sport vem de uma atuação dominante que terminou em goleada por 5 a 0 sobre o Decisão na rodada passada, partida que marcou a estreia do técnico Roger Silva à beira do gramado do Leão, além do primeiro jogo dos atletas profissionais nesta edição do Estadual.

Já o Vitória acumulou mais um revés no Pernambucano. Chega ao duelo deste sábado após a derrota por 2 a 0 para o Maguary, na Arena de Pernambuco. O Tricolor das Tabocas ainda não sabe o que é vencer na competição.

SPORT

O Leão da Ilha é o segundo colocado do Campeonato Pernambucano, com sete pontos, mesma pontuação de Retrô e Santa Cruz, que vêm logo em seguida. No entanto, o time da Praça da Bandeira leva vantagem no critério de gols marcados, somando nove, graças ao placar elástico construído diante do Decisão. O time profissional, comandado por Roger Silva, deu um belo cartão de visitas na estreia na temporada.

O futebol incisivo é promessa do treinador rubro-negro em 2026, e a base da escalação do último jogo deve ser mantida.

O objetivo agora é dar sequência ao trabalho apresentado na última quarta-feira (21), tanto na partida quanto nos treinamentos, em busca da classificação direta às semifinais. Pesando a seu favor, o Sport jogará novamente na Ilha do Retiro, que promete receber um público maior do que no confronto diante do Decisão.

"Contamos com o apoio do torcedor porque isso nos faz mais fortes. Precisamos deles, quando estamos juntos nos sentimos mais unidos e firmes no objetivo de fazer o Sport cada vez mais forte", expressou o centroavante Zé Roberto, que balançou as redes no último jogo.

VITÓRIA

O Vitória das Tabocas ainda não mostrou a que veio neste Estadual. Campeão da Série A2 do Pernambucano e única equipe que conquistou o acesso, pelo critério, o time não experimentou o gosto de somar três pontos em uma partida. A equipe comandada por Eudes Pedro é a lanterna da competição (8º), com um empate e três derrotas, resultando em apenas 8% de aproveitamento.

Com apenas um ponto somado, a necessidade de reação é urgente, e diante do Sport, uma das equipes que chegam para brigar pelo título, a missão se torna ainda mais difícil. Pedro Maycon, artilheiro da última edição do Campeonato Pernambucano, é o principal nome do elenco tricolor.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Max Alves; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.



VITÓRIA-PE: Lucão; Guilherme Lucena, Léo Gaúcho, Hítalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Ageu e Pedro Maycon; Bruninho, Elivelton e Gabriel Pires. Técnico: Eudes Pedro.



Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 17h



Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)



Assistentes: Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE) e Marcilio Ferreira Batista da Silva (PE)



4º Árbitro: Tiago Willian da Silva Melo (PE)



Transmissão: Goat (YouTube) e TV FPF (YouTube)

