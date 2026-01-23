No Sport, Halls comenta peso da camisa 1 e mira trajetória inspirada em Magrão

Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport, e o goleiro Halls (Igor Cysneiros/Sport Recife)

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (23), o goleiro Halls falou sobre o peso de vestir a camisa 1 do Sport, especialmente após o legado deixado por Magrão, ídolo da história do Leão da Ilha. O arqueiro, que já estreou com a camisa rubro-negra na goleada por 5 a 0 sobre o Decisão, destacou o orgulho de assumir a meta leonina e projetou uma trajetória marcada por dedicação, entrega e muita ambição, definindo o ex-goleiro rubro-negro como "alvo".

"Conheço a história do Magrão, sou um grande fã. A responsabilidade é muito grande, mas me sinto muito honrado também de ter essa responsabilidade sobre mim. Sei o peso de carregar o número 1 do Sport e vou trabalhar para suprir todas as necessidades possíveis, fazer meu melhor dentro de campo. Pretendo ganhar títulos como o Magrão, pretendo fazer história como o Magrão, e eu creio que a história dele nos impulsiona (goleiros) a sempre buscar nosso melhor, e a gente tem um alvo quando se fala do Magrão aqui no Sport."

Disputa na meta do Sport em 2026

Além do peso simbólico da camisa, Halls também comentou sobre a disputa pela titularidade. Atualmente, o Sport conta com um grupo de goleiros formado pelo experiente Denis, de 38 anos, pelo jovem Adriano, de 22, titular nas três primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, e por Davi, de 20 anos, que defendeu o clube na última edição da Copinha.

Para Halls, a concorrência interna é saudável e serve como estímulo diário para evolução.

"É uma honra poder estar trabalhando com o Denis, falo com ele ali todo dia, conheço um pouco da história, sei quem é. É uma disputa muito forte, não só com o Denis, o mais experiente, mas também com os meninos, também muito sadia. Quando cheguei aqui senti a diferença por conta de ser outra estrutura, outro pensamento, então a briga é muito boa, mas também nos impulsiona a sempre entregar nosso melhor no dia a dia, porque os goleiros têm muita qualidade. Vejo isso como algo muito bom."

Sem ter sido vazado no duelo com o Decisão, Halls deve seguir como a escolha do técnico Roger para a titularidade contra o Vitória-PE, na próxima rodada do Campeonato Pernambucano. O Leão recebe o Tricolor das Tabocas na Ilha do Retiro, sábado (24), às 17h.