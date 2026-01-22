Sport divulga cronograma de ingressos para duelo contra Vitória das Tabocas; veja valores

Torcida do Sport (Paulo Paiva/Sport )

Com ingressos a partir de R$ 15, o Sport divulgou o cronograma de vendas para a partida contra o Vitória das Tabocas, no próximo sábado (24), às 17h, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Após vencer o último compromisso por goleada, o Leão da Ilha volta a campo buscando manter o bom momento diante da equipe de Tabocas. A principal novidade para este jogo é uma ação promocional exclusiva para sócios, que poderão adquirir ingressos para o setor de Arquibancada da Sede pelo valor de R$ 15 até às 23h59 desta sexta-feira (23).

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

As vendas e o check-in terão início nesta quinta-feira (22), a partir das 14h, começando pelos associados da categoria Sócio 87, seguindo um cronograma escalonado conforme o plano. O público geral e a torcida visitante poderão comprar ingressos a partir das 18h do mesmo dia.

Biometria facial

Para a temporada 2026, o Sport passou a utilizar uma nova plataforma oficial de venda de ingressos, disponível no site maiordonordeste.com.br. Com a mudança, os torcedores precisam realizar um novo cadastro e refazer a biometria facial, exceto aqueles que já fizeram o procedimento para jogos anteriores deste ano na Ilha do Retiro.

Valores dos ingressos:

Sócio

Cadeira Central: R$ 60

Cadeira Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 15 – (até às 23h59 de sexta-feira)

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira/Camarote

Proprietário: Check-in

Sócio: R$ 60

Não sócio: R$ 120

Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)