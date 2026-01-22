Sport divulga cronograma de ingressos para duelo contra Vitória das Tabocas; veja valores
Ingressos a partir de R$ 15: Sport enfrenta Vitória das Tabocas neste sábado (24)
Publicado: 22/01/2026 às 15:28
Torcida do Sport (Paulo Paiva/Sport )
Com ingressos a partir de R$ 15, o Sport divulgou o cronograma de vendas para a partida contra o Vitória das Tabocas, no próximo sábado (24), às 17h, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano.
As vendas e o check-in terão início nesta quinta-feira (22), a partir das 14h, começando pelos associados da categoria Sócio 87, seguindo um cronograma escalonado conforme o plano. O público geral e a torcida visitante poderão comprar ingressos a partir das 18h do mesmo dia.
Biometria facial
Para a temporada 2026, o Sport passou a utilizar uma nova plataforma oficial de venda de ingressos, disponível no site maiordonordeste.com.br. Com a mudança, os torcedores precisam realizar um novo cadastro e refazer a biometria facial, exceto aqueles que já fizeram o procedimento para jogos anteriores deste ano na Ilha do Retiro.
Valores dos ingressos:
Sócio
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 15 – (até às 23h59 de sexta-feira)
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de Cadeira/Camarote
Proprietário: Check-in
Sócio: R$ 60
Não sócio: R$ 120
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
