Romarinho entra na Justiça e pede rescisão indireta de contrato com o Sport

O atacante Romarinho acionou o Sport na Justiça e entrou com um pedido liminar de rescisão indireta de contrato. Treinando em separado do restante do elenco, o jogador busca o desligamento imediato do clube rubro-negro.

A informação foi antecipada pelo jornalista Marcos Lopes e confirmada pela reportagem do. O Romarinho possui vínculo com o Sport até o final desta temporada, mas as partes não chegaram a um acordo após o clube propor uma redução salarial de 50%.

Contratado em 2023 junto ao Fortaleza por R$ 2,5 milhões, o atacante disputou 74 partidas com a camisa do Leão da Ilha, marcando sete gols e distribuindo três assistências. Sua última atuação foi no dia 7 de dezembro, na derrota por 4 a 0 para o Grêmio, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O caso de Romarinho é o terceiro pedido de rescisão indireta envolvendo atletas do Sport recentemente. Antes dele, o atacante Matheusinho deixou o clube e acertou com o Ceará, enquanto o centroavante Pablo, ex-São Paulo e Athletico-PR, também recorreu à Justiça para encerrar seu vínculo com o Rubro-negro.

Até o momento, o Sport não se pronunciou oficialmente sobre a ação movida pelo jogador.