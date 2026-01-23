Apresentado no Sport, Max fala sobre saúde mental e destaca apoio psicológico: "Essencial"

Max Alves, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O meio-campista Max Alves vive um início de jornada com a camisa do Sport. Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (23), o jogador já estreou pelo clube na última quarta (21), como titular, na goleada por 5 a 0 sobre o Decisão, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Além de destacar a boa recepção no Rubro-negro, o atleta chamou atenção ao abordar a importância do acompanhamento psicológico, um tema necessário no futebol.

Durante a coletiva, Max revelou que iniciou um processo de cuidado com a saúde mental ainda no ano passado, quando defendia o Cuiabá, e reforçou o quanto isso tem sido fundamental para sua evolução dentro e fora de campo.

"Eu comecei, no ano passado, a fazer um coach que trabalha com outros jogadores, comecei a fazer terapia e, quando cheguei ao Sport, graças a Deus, o clube também me proporcionou a psicóloga", contou o atleta.

O jogador ressaltou que o suporte psicológico é essencial para lidar com a pressão, as cobranças e os desafios naturais da carreira no futebol profissional.

"Acho que é muito importante para nós estarmos conectados a um psicólogo. Tem pessoas que julgam, mas, muito pelo contrário, isso é essencial para nós. Quanto mais jogadores souberem disso, mais vão evoluir, inclusive na vida pessoal", expressou.