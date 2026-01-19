Quem é o time titular do Sport? Confira o elenco principal e possível formação
O time principal do Sport estreia pela 4ª rodada do estadual, na partida contra o Decisão
Publicado: 19/01/2026 às 15:14
Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/ Sport)
Chegando na quarta rodada do Campeonato Pernambucano de 2026, o Sport iniciará sua trajetória com o elenco profissional na próxima quarta-feira (21), onde enfrenta o Decisão, na Ilha do Retiro. Até o momento, o Leão da Ilha disputou as três primeiras partidas da competição com a equipe Sub-20, somando quatro pontos nos confrontos contra Jaguar, Retrô e Náutico.
A partida traz a tona uma dúvida enorme do torcedor rubro-negro, "quem é o time principal do Sport?". A incerteza dos torcedores leoninos sobre o time do Sport vem da grande quantidade de transações que ocorrem no ambiente rubro-negro.
- Beto Lago: "Náutico atropela e Sport sai com uma dura lição"
- Arena Pernambuco receberá três jogos em dois dias pelo Campeonato Pernambucano
- Elenco principal do Sport estreia na próxima rodada do Estadual, confirma técnico do Sub-20
- Adriano lamenta goleada sofrida pelo Sport contra Náutico: 'Não era o resultado que queríamos'
- Náutico domina e goleia a equipe sub-20 do Sport no Clássico dos Clássicos nos Aflitos
Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Pedro Martins e Luciano; Marlon Douglas, Chrystian Barletta, Zé Roberto e Gustavo Coutinho.
Para 2026, o Sport foi ao mercado e já anunciou cinco jogadores, além de ter acertado a contratação de mais dois atletas. Voltando de empréstimo, o rubro-negro tem a presença de mais nove jogadores e a permanência de cinco atletas.
O confronto entre Sport e Decisão acontece na próxima quarta-feira (21), às 19h, na Ilha do Retiro. Além dos jogadores que retornaram, foram contratados ou permaneceram, o técnico Roger Silva deve inserir alguns crias da base do Leão para completar o banco de reservas da partida.
Contratações
- Halls (goleiro)
- Davi Gabriel (lateral-esquerdo)
- Zé Gabriel (volante)
- Max (meio-campista)
- Marlon Douglas (atacante )
Além disso, o Leão da Ilha tem acertos com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Yago Felipe.
Retornaram de empréstimos
- Marcelo Ajul (zagueiro)
- Felipinho (lateral-esquerdo)
- Pedro Martins (volante)
- Luciano (volante)
- Lucas André (volante)
- Gustavo Maia (meio-campista)
- Gustavo Coutinho (atacante)
- Dieguinho (atacante)
Permaneceram
- Ramon Menezes (Zagueiro)
- Matheus Alexandre (Lateral-direito)
- Zé Lucas (Volante)
- Barletta (Atacante)
- Zé Roberto (Atacante)
Principais saídas
- Gabriel (Goleiro)
- Rafael Thyere (zagueiro)
- Igor Cariús (lateral-esquerdo)
- Rivera (volante)
- Lucas Lima (meio-campista)
- Gonçalo Paciência (atacante)
Situações indefinidas
- Thiago Couto (goleiro)
- João Silva (zagueiro)
- Lucas Kal (volante)
- Pedro Augusto (volante)
- Fábio Matheus (volante)
- Sérgio Oliveira (meio-campista)
- Romarinho (atacante)
Possível escalação do Sport contra o Decisão
Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho (Davi Gabriel); Zé Lucas, Zé Gabriel e Max (Gustavo Maia); Marlon Douglas, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).
Elenco completo do Sport
Goleiros: Adriano, Halls, Denis, Thiago Couto.
Lateral-direito: Matheus Alexandre
Zagueiros: Ramon, Marcelo Ajul
Laterais-esquerdos: David Gabriel e Felipinho
Volantes: Pedro Martins, Luciano, Zé Lucas, Adriel, Zé Gabriel, Lucas André
Meia: Max, Gustavo Maia
Atacantes: Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Barletta, Marlon Douglas, Dieguinho.