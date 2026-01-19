Quem é o time titular do Sport? Confira o elenco principal e possível formação

O time principal do Sport estreia pela 4ª rodada do estadual, na partida contra o Decisão

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Chegando na quarta rodada do Campeonato Pernambucano de 2026, o Sport iniciará sua trajetória com o elenco profissional na próxima quarta-feira (21), onde enfrenta o Decisão, na Ilha do Retiro. Até o momento, o Leão da Ilha disputou as três primeiras partidas da competição com a equipe Sub-20, somando quatro pontos nos confrontos contra Jaguar, Retrô e Náutico.

A partida traz a tona uma dúvida enorme do torcedor rubro-negro, "quem é o time principal do Sport?". A incerteza dos torcedores leoninos sobre o time do Sport vem da grande quantidade de transações que ocorrem no ambiente rubro-negro.

Recentemente, o Leão da Ilha realizou um jogo-treino contra o Botafogo-PB, onde perdeu por 3 a 0. Nesta ocasião o time titular foi:

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Pedro Martins e Luciano; Marlon Douglas, Chrystian Barletta, Zé Roberto e Gustavo Coutinho.

Para 2026, o Sport foi ao mercado e já anunciou cinco jogadores, além de ter acertado a contratação de mais dois atletas. Voltando de empréstimo, o rubro-negro tem a presença de mais nove jogadores e a permanência de cinco atletas.

O confronto entre Sport e Decisão acontece na próxima quarta-feira (21), às 19h, na Ilha do Retiro. Além dos jogadores que retornaram, foram contratados ou permaneceram, o técnico Roger Silva deve inserir alguns crias da base do Leão para completar o banco de reservas da partida.

Contratações

Halls (goleiro) Davi Gabriel (lateral-esquerdo) Zé Gabriel (volante) Max (meio-campista) Marlon Douglas (atacante )

Além disso, o Leão da Ilha tem acertos com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Yago Felipe.

Retornaram de empréstimos

Marcelo Ajul (zagueiro) Felipinho (lateral-esquerdo) Pedro Martins (volante) Luciano (volante) Lucas André (volante) Gustavo Maia (meio-campista) Gustavo Coutinho (atacante) Dieguinho (atacante)

Permaneceram

Ramon Menezes (Zagueiro) Matheus Alexandre (Lateral-direito) Zé Lucas (Volante) Barletta (Atacante) Zé Roberto (Atacante)

Principais saídas

Gabriel (Goleiro) Rafael Thyere (zagueiro) Igor Cariús (lateral-esquerdo) Rivera (volante) Lucas Lima (meio-campista) Gonçalo Paciência (atacante)

Situações indefinidas

Thiago Couto (goleiro) João Silva (zagueiro) Lucas Kal (volante) Pedro Augusto (volante) Fábio Matheus (volante) Sérgio Oliveira (meio-campista) Romarinho (atacante)



Possível escalação do Sport contra o Decisão

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho (Davi Gabriel); Zé Lucas, Zé Gabriel e Max (Gustavo Maia); Marlon Douglas, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).

Elenco completo do Sport

Goleiros: Adriano, Halls, Denis, Thiago Couto.

Lateral-direito: Matheus Alexandre

Zagueiros: Ramon, Marcelo Ajul

Laterais-esquerdos: David Gabriel e Felipinho

Volantes: Pedro Martins, Luciano, Zé Lucas, Adriel, Zé Gabriel, Lucas André

Meia: Max, Gustavo Maia

Atacantes: Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Barletta, Marlon Douglas, Dieguinho.