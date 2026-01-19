diariodepernambuco.com.br
Quem é o time titular do Sport? Confira o elenco principal e possível formação

O time principal do Sport estreia pela 4ª rodada do estadual, na partida contra o Decisão

Lucas Valle

Publicado: 19/01/2026 às 15:14

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Chegando na quarta rodada do Campeonato Pernambucano de 2026, o Sport iniciará sua trajetória com o elenco profissional na próxima quarta-feira (21), onde enfrenta o Decisão, na Ilha do Retiro. Até o momento, o Leão da Ilha disputou as três primeiras partidas da competição com a equipe Sub-20, somando quatro pontos nos confrontos contra Jaguar, Retrô e Náutico. 

A partida traz a tona uma dúvida enorme do torcedor rubro-negro, "quem é o time principal do Sport?". A incerteza dos torcedores leoninos sobre o time do Sport vem da grande quantidade de transações que ocorrem no ambiente rubro-negro. 

Recentemente, o Leão da Ilha realizou um jogo-treino contra o Botafogo-PB, onde perdeu por 3 a 0. Nesta ocasião o time titular foi:

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Pedro Martins e Luciano; Marlon Douglas, Chrystian Barletta, Zé Roberto e Gustavo Coutinho.

Para 2026, o Sport foi ao mercado e já anunciou cinco jogadores, além de ter acertado a contratação de mais dois atletas. Voltando de empréstimo, o rubro-negro tem a presença de mais nove jogadores e a permanência de cinco atletas. 

O confronto entre Sport e Decisão acontece na próxima quarta-feira (21), às 19h, na Ilha do Retiro. Além dos jogadores que retornaram, foram contratados ou permaneceram, o técnico Roger Silva deve inserir alguns crias da base do Leão para completar o banco de reservas da partida. 

Contratações

  1. Halls (goleiro)
  2. Davi Gabriel (lateral-esquerdo)
  3. Zé Gabriel (volante)
  4. Max (meio-campista)
  5. Marlon Douglas (atacante )

Além disso, o Leão da Ilha tem acertos com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Yago Felipe.

Retornaram de empréstimos 

  1. Marcelo Ajul (zagueiro)
  2. Felipinho (lateral-esquerdo)
  3. Pedro Martins (volante) 
  4. Luciano (volante)
  5. Lucas André (volante)
  6. Gustavo Maia (meio-campista)
  7. Gustavo Coutinho (atacante)
  8. Dieguinho (atacante)

Permaneceram

  1. Ramon Menezes (Zagueiro)
  2. Matheus Alexandre (Lateral-direito)
  3. Zé Lucas (Volante)
  4. Barletta (Atacante)
  5. Zé Roberto (Atacante)

Principais saídas 

  1. Gabriel (Goleiro)
  2. Rafael Thyere (zagueiro)
  3. Igor Cariús (lateral-esquerdo)
  4. Rivera (volante)
  5. Lucas Lima (meio-campista)
  6. Gonçalo Paciência (atacante)

Situações indefinidas

  1. Thiago Couto (goleiro)
  2. João Silva (zagueiro)
  3. Lucas Kal (volante)
  4. Pedro Augusto (volante)
  5. Fábio Matheus (volante)
  6. Sérgio Oliveira (meio-campista)
  7. Romarinho (atacante)

Possível escalação do Sport contra o Decisão

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho (Davi Gabriel); Zé Lucas, Zé Gabriel e Max (Gustavo Maia); Marlon Douglas, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).

Elenco completo do Sport 

Goleiros: Adriano, Halls, Denis, Thiago Couto.
Lateral-direito: Matheus Alexandre
Zagueiros: Ramon, Marcelo Ajul
Laterais-esquerdos: David Gabriel e Felipinho
Volantes: Pedro Martins, Luciano, Zé Lucas, Adriel, Zé Gabriel, Lucas André
Meia: Max, Gustavo Maia
Atacantes: Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Barletta, Marlon Douglas, Dieguinho.

