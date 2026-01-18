diariodepernambuco.com.br
Sport
CLASSICO

Adriano lamenta goleada sofrida pelo Sport contra Náutico: 'Não era o resultado que queríamos'

Goleiro Adriano desabafa após derrota do Sport no Clássico dos Clássicos

Paulo Mota

Publicado: 18/01/2026 às 20:50

Jogadores Sub-20 do Sport/Paulo Paiva/Sport Recife

Jogadores Sub-20 do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Náutico neste domingo (18), nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Atuando com a equipe sub-20, o Leão da Ilha foi amplamente dominado pelo rival no Clássico dos Clássicos. Após o jogo, o goleiro Adriano expressou sua frustração com o resultado e comentou sobre os lances que considera polêmicos durante a partida.

“Não era o resultado que nós queríamos. Infelizmente tomamos os gols ali. No segundo gol, houve impedimento e fomos prejudicados. Além disso, o jogador que marcou já tinha cartão amarelo e subiu no alambrado. A gente lutou, batalhou, mas infelizmente não saiu com o resultado hoje”, disse o arqueiro.

Um dos mais experientes do jovem elenco rubro-negro, Adriano também destacou a importância de seguir trabalhando para a próxima partida do Sport, que será contra o Decisão, quarta-feira (21), na Ilha do Retiro.

O goleiro comentou ainda sobre a permanência do elenco sub-20 no Campeonato Pernambucano, ressaltando que a decisão cabe à diretoria e à comissão técnica. “Fica a critério da diretoria e do professor Roger decidir se vamos continuar ou não. Mas, se precisar, a gente está aí. Quanto mais jogo, melhor para aproveitar as oportunidades”, finalizou.

