Elenco principal do Sport estreia na próxima rodada do Estadual, confirma técnico do Sub-20

Jogadores Sub-20 do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após três rodadas servindo como laboratório para os jovens da base, o Sport contará, pela primeira vez na competição, com o elenco profissional. A estreia acontece na próxima rodada, diante do Decisão, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. A confirmação foi feita pelo técnico do Sub-20, Alexandre Silva, em entrevista coletiva após a goleada sofrida para o Náutico, pela terceira rodada do Estadual.

Segundo o treinador, a mudança já fazia parte do planejamento do clube para o início da temporada. "Quarta-feira a equipe principal joga na Ilha, e a gente convida a torcida para estar junto. São dois jogos em casa, então a presença da torcida tem que ser máxima. A partir de quarta-feira nós vamos conhecer a equipe que está trabalhando com o Roger”, afirmou.

Alexandre também destacou que alguns atletas do Sub-20 podem seguir sendo aproveitados pelo time principal, em virtude do desempenho apresentado nas rodadas iniciais do campeonato. “Tenho certeza que muitos desses jogadores vão poder ser utilizados também na equipe principal, porque mostraram isso. Em breve todos vão saber o que vai acontecer”, completou.

Apesar do revés no clássico, o treinador valorizou a experiência adquirida pelos jovens jogadores ao longo da competição. “Não podemos deixar de mencionar o esforço dos atletas. Foi uma experiência fantástica. No ano passado, conseguimos entregar três pontos e o time foi campeão. Este ano, com esses jogadores, fizemos quatro pontos. Isso também é importante de ser observado”, destacou.

Com o retorno do elenco profissional, o Sport busca maior regularidade no Pernambucano e espera contar com o apoio da torcida para embalar na competição estadual.

