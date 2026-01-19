Arena Pernambuco receberá três jogos em dois dias pelo Campeonato Pernambucano

Arena Pernambuco (Paulo Matheus/FPF)

Com uma intensa agenda de partidas, a Arena Pernambuco concentra grande parte dos jogos das primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano. Entre quarta-feira (21) e quinta-feira (22), o estádio, localizado em São Lourenço da Mata, receberá três confrontos, reforçando ainda mais a centralização do Estadual e preocupação com o estado do gramado.

Na quarta-feira (21), a Arena Pernambuco será palco de dois confrontos: Vitória-PE x Maguary, às 16h, e Retrô x, às 21h30. Já na quinta-feira (22), Jaguar xse enfrentam às 20h, também em São Lourenço da Mata.

A distribuição dos jogos nas três primeiras rodadas evidencia uma forte concentração na Arena Pernambuco. Dos 12 jogos disputados nesse período, metade (50%) foi realizada no estádio, enquanto os demais confrontos se dividiram entre quatro praças diferentes, nenhuma delas superando dois jogos.

A sequência intensa de partidas na Arena Pernambuco reflete o momento do Campeonato Pernambucano, que tem utilizado o estádio como alternativa diante das limitações estruturais de algumas praças esportivas do interior do estado. Com isso, o equipamento volta a assumir papel central na organização do torneio.

Problemas nos estádios do interior

Algumas praças esportivas do interior não conseguiram atender às exigências legais para receber partidas com público. O Estádio José Dionísio do Carmo (Sesc Goiânia), casa do Decisão, sediou o duelo contra o Jaguar, pela 3ª rodada, no último sábado (17), com portões fechados. O local não obteve os laudos técnicos obrigatórios de segurança, conforme determina a Lei Geral do Esporte.

Outro caso é o Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, casa do Maguary, que enfrenta problemas na iluminação. A deficiência tem provocado mudanças nos horários das partidas, com jogos sendo antecipados, como ocorreu nos confrontos recentes contra Santa Cruz e Retrô.

