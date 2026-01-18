Náutico domina e goleia a equipe sub-20 do Sport no Clássico dos Clássicos nos Aflitos

O Timbu superou o rival leonino por 4 a 0 neste domingo (18), pelo Campeonato Pernambucano

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico foi dominante e goleou o Sport no Clássico dos Clássicos deste domingo (18) nos Aflitos. O Timbu aplicou um sonoro placar de 4 a 0 sobre a equipe sub-20 do rival leonino, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano.

O Náutico foi dominante do começo ao fim do clássico e construiu o placar elástico com gols de Dodô, Vinícius e Paulo Sérgio, duas vezes. Os alvirrubros retomaram a liderança do Estadual com 9 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. O Sport estacionou na 4ª posição, com 4 pontos conquistados, e agora aguarda o retorno da equipe profissional para a disputa do Pernambucano.

O Timbu volta a campo na próxima quinta-feira (22), quando visita o Jaguar na Arena de Pernambuco. O clube rubro-negro, por sua vez, enfrenta o Decisão na quarta-feira (21), na Ilha do Retiro.

O jogo

Com a base da equipe que venceu o Decisão na última rodada, o Náutico já iniciou o clássico protagonista das ações ofensivas. Ainda no primeiro minuto, o lateral-esquerdo Yuri Silva já arriscou finalização e obrigou a primeira defesa do goleiro Adriano. Com cinco minutos, Yuri Silva apareceu de novo no campo ofensivo e não conseguiu concluir jogada dentro da área.

Apesar de algumas tentativas de desafogo, os garotos do Sport se viram pressionados pela forte marcação alta aplicada pelo Timbu no começo do clássico. Com 20 minutos, foi a vez do lateral Yuri Silva acertar preciso cruzamento para Júnior Todinho dentro da área, que cabeceou por cima do gol.

O bom começo de jogo alvirrubro surtiu efeito e a equipe abriu o placar no clássico. Na marca dos 24 minutos do primeiro tempo, Samuel fez jogada pelo lado direito de ataque e cruzou na área achando o meia Dodô, que finalizou de primeira e não deu chances para o arqueiro leonino.

O Náutico continuou dono das principais ações de ataque do jogo. Diminuindo a intensidade após abrir o placar, os alvirrubros mesmo assim seguiram controlando a posse de bola e o ritmo do duelo. Já na marca dos 42 minutos, o Náutico voltou a ter uma grande chance. Livre dentro da área, Vinícius recebeu cruzamento de Júnior Todinho e cabeceou para fora da direção do gol.

A reta final da primeira etapa foi marcada por um jogo mais truncado e faltas duras de ambos os lados. Com a temperatura no campo aumentando, o árbitro da partida distribuiu cartões amarelos para as duas equipes.

Segundo tempo

Visando diminuir os jogadores pendurados e reforçar o meio de campo do Náutico , o técnico Hélio dos Anjos voltou com duas alterações do intervalo. Mesmo com as mudanças, o Náutico seguiu no mesmo ritmo e voltou a chegar com perigo. Com apenas três minutos, Samuel arriscou chute de fora da área, passando próximo ao gol de Adriano.

O Sport retornou à segunda etapa ainda sem respostas ao domínio alvirrubro, sobretudo na forte marcação alta. O volume dos mandantes seguiu alto e o goleiro Adriano evitou o segundo gol alvirrubro. Em sobra de bola na área, Yuri Silva finalizou forte e parou no goleiro rubro-negro.

Com 19 minutos, o Sport respondeu ao domínio do Náutico e construiu a sua melhor chance até então do clássico. Em boa troca de passes, Felipinho achou o atacante Micael, que finalizou cruzado rente à trave do goleiro Muriel.

Respondendo de maneira imediata o perigo sofrido, o Náutico aumentou o placar no clássico. Dodô foi mais uma vez decisivo e fez levantamento com categoria para dentro da pequena área para Vinícius, que apareceu para cumprimentar de cabeça e colocar no fundo das redes.

Com o gol que ampliou o placar e o forte apoio do torcedor, o Náutico voltou a aumentar o ritmo e chegou com facilidade ao gol rubro-negro. Em jogada pelo lado esquerdo, Vinícius cruzou rasteiro e achou Paulo Sérgio para, de gol vazio, marcar mais um em favor dos alvirrubros. O terceiro gol fez jus ao domínio que o Náutico tinha voltado a exercer contra os garotos leoninos.

Ainda na reta final, o atacante Jonas Toró perdeu um gol feito nos Aflitos, após cabecear sozinho e sem goleiro na pequena área. Já com 41 minutos, Paulo Sérgio aproveitou passe de Reginaldo e estufou as redes, transformando a vitória em goleada nos Aflitos.

Ficha do jogo



Náutico: 4

Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Luiz Felipe (Ramon Carvalho) e Dodô; Vinícius (Felipe Saraiva), Júnior Todinho (Jonas Toró) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Sport: 0

Adriano, Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha; Dedé, Breno e Augusto Pucci (Rafael de Jesus); Felipinho (Jefinho), Micael e Lipão (Fernandinho). Técnico: Alexandre Silva.

Gols: Dodô (24’ / 1T), Vinícius (21’ / 2T) e Paulo Sérgio (27’ / 2T e 41' / 2T)

Cartões amarelos: Dedé, Patrick, Ítalo Lucas, Rafael de Jesus (Sport); Vinícius, Mateus Silva, Samuel, Júnior Todinho (Náutico)



Local: Estádio dos Aflitos

Competição: Campeonato Pernambucano 2026

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Bruno César Chaves Vieira (PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior (PE)

4º Árbitro: César Pereira Leite (PE)

Público: 13.869

Renda: R$ 459.038