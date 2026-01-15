TJD-PE nega pedido do Sport e mantém torcida única no clássico nos Aflitos pelo Pernambucano

Decisão por 4 a 1 mantém presença apenas da torcida do Náutico no Clássico dos Clássicos deste domingo (18); Leão pode recorrer ao STJD

Estádio dos Aflitos, casa do Náutico e palco do Clássico dos Clássicos do próximo domingo (18) (Rafael Vieira/CNC)

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) negou, por 4 votos a 1, o pedido do Sport para liberar a presença de sua torcida no clássico contra o Náutico, marcado para domingo (18), às 18h, nos Aflitos, pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. Com a decisão, o Clássico dos Clássicos seguirá com torcida única, apenas a alvirrubra.

O julgamento ocorreu na noite desta quinta-feira (15) e contou com a presença do presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, acompanhado do vice-presidente jurídico Lucas Leite, diretores do departamento jurídico, além dos vice-presidentes de Relações Institucionais e de Relações Públicas. Representantes do Náutico também compareceram à sessão.

Agora, a expectativa gira em torno de um possível movimento do Leão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), última alternativa para tentar reverter a determinação.

A manutenção da torcida única reforça a política adotada desde fevereiro do ano passado, quando episódios de violência na Região Metropolitana do Recife antecederam um Santa Cruz x Sport. Desde então, os clássicos do Trio de Ferro têm sido disputados apenas com a torcida mandante, sob justificativa de segurança pública.

Motivo da ação Rubro-Negra

A ação aconteceu devido a negativa da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) em atender a solicitação para haver torcida visitante, realizada pelo Sport. Sobre o assunto, Evandro Carvalho, presidente da FPF, manteve a decisão de torcida única no confronto.

Segundo a FPF, a presença de torcida adversária em clássicos do Trio de Ferro no Campeonato Pernambucano de 2026, só seria possível em jogos que fossem realizados na Arena de Pernambuco ou em finais.

No comunicado, o Sport justifica que a proibição à torcida visitante violaria o princípio do equilíbrio competitivo do torneio. O clube afirma que quer "esgotar todas as instâncias" em busca dos direitos de seus torcedores de acompanharem a equipe rubro-negra fora de casa.