Náutico divulga preços e liberação do check-in para o clássico contra o Sport nos Aflitos

Torcida do Náutico nos Aflitos (Gabriel França/CNC)

O Náutico divulgou nesta segunda-feira (12) todas as informações referentes ao esquema de ingressos para o Clássico dos Clássicos diante do Sport, marcado para o próximo domingo (18), às 18h, no Estádio dos Aflitos, pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto será o primeiro clássico do futebol estadual em 2026 e terá torcida única, exclusivamente alvirrubra.

O clube também anunciou a liberação imediata do check-in para os sócios, que possuem prioridade e descontos progressivos de acordo com cada categoria do programa Sócio Timbu.

Os benefícios variam desde gratuidade total, como nos planos 100% Timba e Timbu+, até descontos parciais para setores específicos, como cadeiras e arquibancadas Vermelho, Cazzaneo, Hexa e Caldeirão.

Os valores de bilheteria também foram confirmados:

Hexa e Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia);

Vermelho/Gazzaneo: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia);

Cadeiras: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia);

Visitante: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

ALOOOO, NAÇÃO ALVIRRUBRA! ????

CHECK-IN DOS SÓCIOS LIBERADO pro CLÁSSICO! ????????????



DOMINGO é de casa cheia.

DOMINGO é de empurrar o TIMBA! ????????



FAÇA AQUI ????

CHECK-IN:https://t.co/pTh98v2TRK pic.twitter.com/ViinM8q2cn

— Náutico (@nauticope) January 12, 2026