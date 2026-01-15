FPF confirma Diego Fernando como árbitro de Náutico x Sport pelo Campeonato Pernambucano

Diego Fernando foi o árbitro do último Clássico dos Clássicos, em 2025, que terminou com vitória alvirrubra na Ilha do Retiro

O árbitro Diego Fernando Silva de Lima apitou o Clássico dos Clássicos válido pela 1ª fase do Campeonato Pernambucano 2025, na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) escalou Diego Fernando Silva de Lima, de 39 anos, como árbitro do Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport, marcado para o domingo (18), às 18h, nos Aflitos. O profissional será auxiliado por Bruno César Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior. O 4º árbitro será César Pereira Leite. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Diego Fernando, inclusive, apitou o último clássico entre Sport e Náutico em 2025 pela primeira fase do Estadual, na Ilha do Retiro, que terminou com vitória do Timbu por 2 a 1.

Na atual edição do Pernambucano, ele foi o árbitro de Maguary 1 x 1 Santa Cruz, realizado na quarta-feira (14), em Bonito.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.