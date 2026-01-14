Romarinho treina à parte, Thiago Couto se reapresenta, e Sport lida com ausências de sete jogadores

Apenas dois dos nove jogadores chamados pela diretoria do Leão compareceram às atividades no CT nesta quarta (14)

Atacante Romarinho e goleiro Thiago Couto durante treinamento do Sport no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe (Paulo Paiva/Sport Recife)

Dos nove jogadores que não se apresentaram na data marcada e convocados oficialmente pela diretoria do Sport para o retorno imediato às atividades nesta quarta-feira (14), somente dois compareceram: o goleiro Thiago Couto e o atacante Romarinho, cada um em situações distintas.

Romarinho, que recusou a proposta de readequação salarial que reduziria em 50% seus vencimentos, compareceu ao CT José de Andrade Médicis, mas não trabalhou com o elenco. O atacante realizou atividade física sozinho, no gramado da Ilha do Retiro, longe do restante do grupo.

A medida já havia sido definida pela diretoria rubro-negra. Enquanto não acerta sua saída para outro clube, o jogador treinará de forma separada. A tendência é que o ciclo de Romarinho, que vem de duas temporadas no Leão, chegue ao fim ainda neste início de ano.

A situação de Thiago Couto, por sua vez, é diferente. O goleiro, que tem contrato com o Sport até 2027, participou normalmente das atividades no CT José Andrade Médicis.

O futuro do arqueiro ainda está em discussão. Sport, o jogador e o Leão da Ilha discutem para definir o próximo passo. O Vitória, clube que o goleiro atuou em boa parte de 2025, havia demonstrado interesse na permanência do goleiro para 2026.

Sete jogadores descumprem convocação

A reapresentação desta quarta também expôs novamente a instabilidade do ambiente rubro-negro. Sete atletas ignoraram o pedido oficial do clube e não compareceram ao CT: O zagueiro João Silva, os volantes Lucas Kal e Pedro Augusto, os meias Sérgio Oliveira e Rodrigo Atencio, além dos atacantes Matheusinho e Pablo.

Matheusinho e Pablo já acionaram o Sport na Justiça, alegando débitos financeiros.