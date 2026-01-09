Líder do Grupo 4, Sport avança à 2ª fase da Copinha e aguarda adversário

Fernandinho, capitão e camisa 10 do Sport na Copinha ( Igor Cysneiros/SCR)

O Sport está garantido na segunda fase da Copinha São Paulo. Na última quinta-feira (08), o Leão da Ilha venceu o Mirassol por 3 a 0 e confirmou a liderança do Grupo 4 da competição. Com o resultado, a equipe rubro-negra terminou a fase inicial na primeira colocação da chave, enquanto o próprio Mirassol ficou com a segunda vaga.

A vitória do rubro-negro contou com gols de Ruan Melo, Samuel Sousa e Matheus Lacort, artilheiro do Sport na Copinha, até o momento, com dois gols marcados.

Com a classificação assegurada, o Sport agora aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá do Grupo 3, seguindo o cruzamento da competição: 1º colocado do Grupo 4 enfrenta o 2º colocado do Grupo 3. A disputa pela segunda posição da chave segue aberta

Atualmente, o Grupo 3 tem o Goiás na liderança, com seis pontos, seguido por América-RN e Tanabi, ambos com três pontos, enquanto o Sobradinho ainda não somou nenhum. As últimas partidas do Grupo 3 acontecem nesta sexta-feira (09), os confrontos são:

América-RN x Sobradinho - 13h

Tanabi x Goiás - 15h15



