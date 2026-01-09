Líder do Grupo 4, Sport avança à 2ª fase da Copinha e aguarda adversário
Adversário do Leão da Ilha será decidido nesta sexta-feira (09)
Publicado: 09/01/2026 às 11:51
Fernandinho, capitão e camisa 10 do Sport na Copinha ( Igor Cysneiros/SCR)
O Sport está garantido na segunda fase da Copinha São Paulo. Na última quinta-feira (08), o Leão da Ilha venceu o Mirassol por 3 a 0 e confirmou a liderança do Grupo 4 da competição. Com o resultado, a equipe rubro-negra terminou a fase inicial na primeira colocação da chave, enquanto o próprio Mirassol ficou com a segunda vaga.
Com a classificação assegurada, o Sport agora aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá do Grupo 3, seguindo o cruzamento da competição: 1º colocado do Grupo 4 enfrenta o 2º colocado do Grupo 3. A disputa pela segunda posição da chave segue aberta
Atualmente, o Grupo 3 tem o Goiás na liderança, com seis pontos, seguido por América-RN e Tanabi, ambos com três pontos, enquanto o Sobradinho ainda não somou nenhum. As últimas partidas do Grupo 3 acontecem nesta sexta-feira (09), os confrontos são:
- América-RN x Sobradinho - 13h
- Tanabi x Goiás - 15h15