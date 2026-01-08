Vai começar! Fique por dentro de tudo do Campeonato Pernambucano 2026

Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira)

O Campeonato Pernambucano de 2026 chega à sua 112ª edição e promete três meses de emoção. A competição terá início no dia 9 de janeiro e se estenderá até 8 de março, com formato reduzido, reunindo oito equipes em busca do título estadual. Com rivalidades centenárias, times reformulados e sem um franco favorito, o Pernambucano 2026 promete ser um campeonato imprevisível e emocionante do início ao fim.

O Trio de Ferro – Sport, Santa Cruz e Náutico – domina a história da competição, somando 98 títulos em 111 edições. O Sport, atual tricampeão, é apontado como favorito, mas vive uma crise institucional e enviará sua equipe sub-20 nas primeiras rodadas para manter a pré-temporada do elenco principal. Já o Santa Cruz busca encerrar o jejum de títulos desde 2016, impulsionado pelo recente acesso à Série C. O Náutico, que também logrou êxito com o acesso à Série B, manteve a base do elenco e conta com o experiente técnico Hélio dos Anjos, mirando o retorno ao topo após a conquista de 2022.

O Retrô, vice-campeão da temporada passada, vem em queda após o rebaixamento para a Série D, mas ainda possui nomes de destaque como Fernandinho, Radsley e Vagner Love. Correm por fora Decisão, Jaguar, Maguary e Vitória, que buscam o título inédito.

Formato da competição

A primeira fase será em turno único, com sete rodadas, e classificará os dois melhores diretamente para as semifinais. Os times do 3º ao 6º lugar disputarão um mata-mata em ida e volta, enquanto o último colocado será rebaixado. As semifinais e a final também serão disputadas em dois jogos, com VAR em todas as fases eliminatórias.

A grande novidade é a diminuição do número de rebaixados: apenas uma equipe cai, mas poderá disputar a Divisão de Acesso ainda em 2026. Três clubes subirão, garantindo dez participantes no Campeonato Pernambucano de 2027.

Vagas para competições nacionais

O Estadual também vale vaga para torneios nacionais: os quatro semifinalistas garantem lugar na Copa do Brasil de 2027. O campeão e o vice asseguram presença na Copa do Nordeste, enquanto os dois melhores times, excluindo Sport, Náutico e Santa Cruz, ganham vaga na Série D.

Estádios do Campeonato Pernambucano

A Arena Pernambuco se destaca como o principal palco do futebol no estado, recebendo jogos de quatro clubes: Santa Cruz, Retrô, Jaguar e Vitória-PE. A Ilha do Retiro é a casa do Sport, os Aflitos do Náutico, e Maguary e Decisão, jogam no Arthur Tavares e no Sesc Goiânia, respectivamente.

