Novo executivo: Ítalo Rodrigues se torna nome favorito e tem acerto encaminhado com o Sport

O profissional esteve no Criciúma durante a última temporada e deve integrar o departamento de futebol do Sport para 2026

Ítalo Rodrigues, executivo em negociação com o Sport (Victor Ferreira/EC Vitória)

O Sport tem um novo nome favorito para se tornar executivo de futebol do clube para a temporada de 2026. Trata-se do profissional Ítalo Rodrigues, que estava na Criciúma na última temporada e agora tem acerto encaminhado para integrar o departamento de futebol do clube rubro-negro.

Ítalo deverá chegar à Ilha do Retiro após um trabalho de destaque na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Tigre Carvoeiro. Na ocasião, o executivo fez parte da arrancada da equipe da zona de rebaixamento até a 5ª posição ao final da Segundona, ficando a um ponto do acesso à Primeira Divisão.

O profissional também tem no currículo o título da própria Série B pelo Vitória, ocorrido em 2023. No futebol pernambucano, Ítalo Rodrigues já trabalhou no Náutico, onde foi campeão do Campeonato Pernambucano e da Série C.

Antes de encaminhar o acerto com Ítalo Rodrigues, a nova diretoria do Sport buscou outros nomes para ser o novo executivo de futebol do clube. Os profissionais Júlio Rondinelli, Bruno Spindel e Jorge Macedo também foram sondados pela gestão de Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport.

Correndo contra o tempo no planejamento do futebol para a próxima temporada, o Sport deve anunciar o novo executivo já nos próximos dias. A expectativa é de que os trabalhos sejam acelerados na Ilha do Retiro visando 2026, onde a equipe estreia pelo Pernambucano já no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar.