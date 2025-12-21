Yuri Romão rebate Luciano Bivar: "Novo grupo estava ciente desde o início do mês"

Yuri Romão, através de nota, alegou que a situação financeira do Sport foi repassada paras as três chapas que concorriam à eleição no início de dezembro

Yuri Romão, ex-presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O ex-presidente do Sport, Yuri Romão, rebateu as palavras do também ex-presidente rubro-negro Luciano Bivar em reportagem publicada no sábado (20) pelo Diario de Pernambuco. O deputado federal fez duras críticas à condução administrativa do clube, em declarações que viralizaram nas redes sociais. Ao comentar a situação financeira do Sport, Bivar afirmou ter recebido “notícias calamitosas ao acordar no sábado”, classificando o cenário como “deplorável”.

Através de nota, Yuri Romão explicou sobre a criação do Comitê de Transição com as três chapas que concorriam à eleição na época, para tratar do administrativo e financeiro do clube. Yuri renunciou no dia 12 de dezembro e Matheus Souto Maior foi eleito no dia 15 como novo presidente do Sport, vencendo Severino Otávio (Branquinho) e Paulo Bivar.

“Desde o dia 04/12/2025, formamos um Comitê de Transição onde passamos para as três chapas todo panorama administrativo e financeiro do Sport Club do Recife. O objetivo desse comitê foi buscar a transparência e não paralisar o Clube. O foco era que as chapas pudessem traçar os caminhos e projetar o trabalho para a próxima temporada, sem enganar o torcedor. Quem usa a imprensa hoje para reverberar o contrário desse cenário, está mentindo. Após a eleição, o comitê foi desmontado e este novo grupo, já ciente do panorama desde o início deste mês, está a frente de todas as decisões e definições”, disse a nota enviada pela assessoria de Yuri Romão.

ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS

Neste fim de semana, o GE trouxe uma reportagem sobre o cenário financeiro herdado após a saída de Yuri Romão, que envolve uma série de antecipações de receitas futuras. Romão utilizou a última parcela da Liga Forte União (LFU) prevista para este ano como garantia para um empréstimo de aproximadamente R$ 5 milhões junto a uma financeira.

Outro ponto envolve a venda do lateral-direito Pedro Lima. Negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, por R$ 61 milhões (10 milhões de euros, na cotação da época), o Sport recebeu 60% do valor em dezembro de 2024. Os 40% restantes, aguardados para dezembro deste ano, também já foram integralmente utilizados pela gestão passada.