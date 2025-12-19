Novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior, toma posse e dispara: 'situação é pior'

Matheus Souto Maior tomou posse como novo presidente do Sport nesta sexta-feira (19)

Conheça Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport. (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

Eleito novo presidente do Sport na última segunda-feira (15), Matheus Souto Maior tomou posse do cargo nesta sexta-feira (19), em cerimônia realizada na Ilha do Retiro.

Em primeiro discurso oficial como presidente, Matheus afirmou que a situação do clube é 'pior do que vocês sabem'

"Temos alguns desafios imediatos. Temos a questão do futebol para resolver, do financeiro para equalizar. E não é fácil. Eu diria para vocês que estão aqui que o cenário é pior do que o que vocês sabem", disparou.

Ele também aproveitou o momento para agradecer à torcida.

"Queria agradecer muito à torcida por comprar a nossa ideia e queria dizer que nós não vamos decepcionar. Nós podemos errar, mas vamos lutar e vamos buscar entregar tudo aquilo que falamos durante a campanha", discursou. "Erros vão acontecer, sabemos disso. Temos maturidade para entender o tamanho da pressão que vamos ter no Sport. Mas faremos de tudo para acertar", completou.

NOVO DIRETOR-EXECUTIVO

O Sport contratou Felipe Ximenes, ex-CEO do Joinville, para o cargo de COO (Diretor-Executivo de Operações). Esta é a primeira contratação do novo presidente do Leão, Matheus Souto Maior, que assumiu o cargo nesta sexta-feira (19).

Já no Recife, Ximenes está presente na posse de Matheus Souto Maior, que acontece nesta sexta, na Ilha do Retiro.

Além do clube de Santa Catarina, ele também teve passagens por Santos e Flamengo.

O novo executivo rubro-negro passou 18 meses no cargo do Joinville, que esteve na Série D de 2025 e acabou eliminado pelo Cianorte (PR), nos 32 avos de final da competição. Ele chegou ao clube em julho de 2024 e deixou no início de dezembro deste ano.

NOVO TREINADOR DO SPORT

Após negociações com o treinador Léo Condé não avançarem, a expectativa agora é que o Sport busque outro nome para o comando técnico da equipe para a Série B de 2026.