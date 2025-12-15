Em ligação a Matheus, Luciano Bivar xinga Romão. "Aquele filho da p..."

Direto de Miami, o ex-presidente Bivar deu os parabéns a Matheus Souto Maior pela vitória e disparou contra Yuri Romão

Novo presidente Matheus Souto Maior sendo parabenizado na Ilha. (Crysli Viana)

Vencedora na eleição do Sport desta segunda-feira, a chapa Leões Pela Mudança aproveitou para festejar, mas também para fazer alguns agradecimentos. No meio de toda a festa, uma cena chamou a atenção.

Direto de Miami, o ex-presidente Luciano Bivar ligou para dar os parabéns ao novo presidente Matheus Souto Maior. Porém, como a ligação estava em viva-voz, os repórteres presentes puderam acompanhar o conteúdo da conversa, ou ao menos parte dela, e vazou um xingamento a Yuri Romão.

“Você não sabe como eu estou feliz. Botar aquele filho da p… do Yuri para fora. Foi arretado!”, disse Luciano Bivar em ligação para Matheus, que devolveu de forma mais branda. “Muito obrigado, presidente. Estamos esperando você retornar para nos ajudar”, disse Matheus.

AGRADECIMENTO A BRANQUINHO

Vencedor na eleição, o novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior, e o seu vice-presidente, Kadico Pereira, fizeram elogios ao ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, que saiu derrotado do pleito.

“Estamos muito felizes, mas a eleição acabou. Precisamos de todo o Sport junto. Queria aqui elogiar Branquinho pela postura dele. Elogiar também o presidente Luciano Bivar, que prometeu dar apoio”, disse Matheus.

“A eleição por voto direto só aconteceu porque foi uma condição de Branquinho. Isso precisa ser destacado. Ele foi quem trabalhou por esse gesto democrático. E todos nós conhecemos Branquinho e não esperávamos algo diferente”, disse Kadico.

