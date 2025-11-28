Santos x Sport: onde assistir, escalações e horário pela 36ª rodada do Brasileirão

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Santos, Neyma (Rafael Vieira)

Embora o momento extracampo e político do Sport roube os holofotes, o Leão ainda precisa cumprir os últimos compromissos pelo Brasileirão. O time rubro-negro entra em campo nesta sexta-feira (28), às 21h30, para encarar o Santos, na Vila Belmiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes da parte inferior da tabela e é válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Sport vem de oito derrotas consecutivas nesta reta final de competição e não briga por mais nada. Com a lanterna assegurada de forma antecipada, apenas cumpre tabela, mas tem pela frente um Santos que encara cada uma dessas últimas partidas como decisivas para permanecer na elite. O Peixe é o 17º colocado, com 38 pontos, apenas um a menos que o Vitória, equipe que bateu o Sport na rodada passada, e que está na 16ª posição.

A dúvida do lado santista era quanto a Neymar, mas o camisa 10 treinou mesmo lesionado e irá para a partida diante do Leão da Ilha.

No primeiro turno, Sport e Santos se enfrentaram no Recife. O duelo, realizado em 26 de julho, pela 17ª rodada, terminou empatado em 2 a 2. O Rubro-Negro chegou a abrir 2 a 0 no placar e, mesmo com um jogador a mais desde a reta final do primeiro tempo, permitiu o empate.

SPORT

Com o Leão sem saber o que é vencer há 13 partidas, na preparação para encarar o Santos, o técnico interino César Lucena pôde contar com os retornos do goleiro Gabriel e do lateral-esquerdo Igor Cariús, ambos suspensos diante do Vitória na Ilha do Retiro e que nesta rodada voltam a atuar.

Apenas o arqueiro tem vaga segura no time titular. O defensor fica como opção, e cabe ao treinador definir se mantém ou não Luan Cândido no lado esquerdo. Em contrapartida, o também lateral-esquerdo Kévyson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele pertence ao Santos e está emprestado ao time pernambucano.

O retrospecto do Sport atuando fora de casa neste confronto é amplamente desfavorável. Com o Peixe como mandante, foram apenas dois triunfos rubro-negros em 20 duelos. A última vitória do Sport na Vila Belmiro ocorreu no Brasileirão de 2017.

SANTOS

Do lado do Santos, a grande novidade fica por conta do retorno de Neymar aos jogos. Ausente do empate com o Internacional no Beira-Rio, o camisa 10 foi poupado e retornou aos treinos do Peixe somente na última terça-feira (25), no "sacrifício".

Neymar foi diagnosticado com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ainda assim, participou normalmente das atividades para tentar ajudar a equipe nesta reta final de Brasileirão e evitar outro rebaixamento doloroso. O Alvinegro Praiano possui 35.8% de chances de permanência na Primeira Divisão.

Além do camisa 10, o argentino Lautaro Díaz treinou normalmente nesta quinta-feira e está à disposição de Juan Pablo Vojvoda para reforçar o ataque.

FICHA DA PARTIDA



SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo) e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Neymar (Lautaro Díaz) e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



SPORT: Gabriel, Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Rafael Thyere e Luan Candido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.



Local: Vila Belmiro, em Santos



Horário: 21h30



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)



4º Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)



Transmissão: Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV Fechada)

